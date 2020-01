Un uomo, in India, ha preso in ostaggio 23 bambini, minacciando di ucciderli. La polizia ha fatto irruzione nella casa.

Subhash Batham, un uomo indiano, in libertà provvisoria dietro cauzione, ha tenuto in ostaggio più di 20 bambini, minacciandoli di morte, fino all’irruzione della polizia.

Rapitore tiene in ostaggio molti bambini

La vicenda si è svolta a Farrukhabad, villaggio dell’Uttar Pradesh, dove Subhash Batham, in libertà provvisoria dietro cauzione con l’accusa di omicidio, ha inscenato una festa di compleanno per il figlio di 1 anno. In realtà questo è stato il pretesto per rapire 23 bambini, dai sei mesi, il più piccolo, ai 15 anni, il più grande e tenerli prigionieri. Dopo aver chiuso in una stanza i bambini ha chiesto di essere scagionato dall’imputazone e che gli venisse dato un riscatto di 10 milioni di rupie (circa 125 mila Euro). La polizia ha cercato di negoziare per 10 ore prima di fare irruzione nell’abitazione. “Abbiamo negoziato per ore senza convincerlo alla fine abbiamo deciso di fare irruzione per salvare i bambini” ha detto il capo della squadra intervenuta sul posto.

LEGGI ANCHE > BAMBINA DI 11 ANNI SI è SALVATA DA UN RAPIMENTO GRAZIE A UN TRUCCO

Durante il blitz il rapitore è stato ucciso, mentre tutti i bambini sono stati tratti in salvo e riconsegnati alle famiglie. Purtroppo la moglie dell’uomo, la cui identità rimane celata, è morta linciata. La polizia ha detto che quando ha cercato di lasciare l’abitazione è stata raggiunta da pietre e mattoni “aveva ferite alla testa e sanguinava quando è stata portata in ospedale” ha riferito la polizia. Successivamente la donna è deceduta per le ferite, si ignora se sia stata coinvolta nel rapimento. “Lui credeva che i cittadini locali fossero responsabili per il suo arresto e voleva vendicarsi” ha riferito l’ufficiale di polizia Mohit Agarwal all’emittente locale di NDTV. Unimamme, cosa ne pensate di quanto accaduto e riportato sulla BBC?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.