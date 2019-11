L’ex attore di Dawson’s Creek, James Van Der Beek e sua moglie Kimberly hanno perso il bambino che stavano aspettando.

Poco più di un mese fa James Van Der Beek, l’ex interprete di Dawson in Dawson’s Creek, la nota serie tv per teenagers, e sua moglie Kimberly avevano annunciato l’arrivo di un altro figlio nella loro famiglia, il sesto. Purtroppo oggi è arrivata la notizia più dolorosa.

James Van Der Beek e la moglie hanno perso il bambino

Mentre James Van Der Beek partecipava alle finali di Dancing with the Stars, è arrivato un dolorosissimo annuncio condiviso su Instagram: l’attore di Dawson’s Creek e sua moglie Kimberly hanno perso il piccolo che stavano aspettando. Ecco che cosa ha scritto Van Der Beek: “Distrutti. Devastati. Sotto shock. Ecco come ci sentiamo ora dopo che l’anima che pensavamo di accogliere nella nostra famiglia in Aprile ha preso una scorciatoia per ciò che sta sotto questa vita. Ci siamo già passati prima, ma mai in uno stadio così avanzato della gravidanza e mai accompagnato da una minaccia così spaventosa e orribile per Kimberly e la sua salute. Grato che ora si stia riprendendo, ma abbiamo appena iniziato a spacchettare gli strati di questo. Grazie a tutti i nostri amici e collaboratori (e partner di danza) che si sono presentati così magnificamente a noi in questo periodo. Come molti di voi hanno detto “non ci sono parole” ed è vero. Ecco perché in un momento come questo è sufficiente sapere che ci siete. Oggi ci addoloriamo e contiamo le nostre benedizioni”.

Come accennavamo l’attore ne ha parlato nel talent a cui sta partecipando: Ballando con le stelle. “Io e mia moglie Kimberly abbiamo attraversato il peggior incubo inaspettato di un genitore. Abbiamo perso il nostro bambino. Non si sa mai perché accadono queste cose, per questo lo sto raccontando ai miei figli. Tutto ciò che sai è che ti avvicina di più, ti spezza, ti apre il cuore, aumenta il tuo apprezzamento, ti rende più umano”. La star e sua moglie hanno già 5 figli: Olivia di 9 anni, Joshua di 7, Annabel di 4, Emilia di 3 e Gwendolyn nata un anno fa, questo non rende meno dolorosa e traumatica la loro perdita. Noi siamo loro vicini e voi?