Uno dei big del Sanremo 2020 sarà Paolo Jannacci con la sua canzone “Voglio parlarti adesso” che ha dedicato alla figlia undicenne, Allegra.

Con l’inizio del Festival di Sanremo 2020 sono arrivate anche le prime polemiche sulla scelta dei cantanti big in gara quest’anno. Sopratutto sui social sono stati lanciati appelli per l’esclusione del rapper Junior Cally, in quanto i suoi vecchi testi sono pieni di violenza contro le donne. A seguito della vicenda un pedagogista che da molti anni si occupa di famiglia, ha fatto notare che: “Forse nei social invece di parlare all’infinito di ciò che riteniamo brutto, dovremmo concentrarci sull’espandere la nostra comunicazione su ciò che riteniamo bello. Purtroppo, più ne parli e più lo rendi popolare. E se si continua a parlare del brutto (reale o presunto che sia) al bello nessuno più ci fa caso”.

Jannacci a Sanremo 2020 si esibirà sul palco dell’Ariston con una canzone dedicata alla figlia

L’esperto, Alberto Pellai, ha ricordato, attraverso un post su Facebook che in gara ci sono anche canzoni che si occupano di relazioni famigliari. Come quella di Piero Pelù dedicata al nipotino di tre anni, quella di Giordana alla mamma e quella di Paolo Jannacci che parla del rapporto con sua figlia.

Paolo Jannacci, è un musicista e figlio del famoso Enzo Jannacci, ed è la prima volta che si troverà sul palco dell’Ariston come cantante, tante volte ha accompagnato il padre. La sua canzone, “Voglio parlarti adesso” racconta l’amore di un padre verso la figlia e come l’inevitabile passare del tempo allontani i bambini dai genitori. E’ un brano intimo e personale dedicato alla figlia.

Come riportato anche da FanPage e dichiarato da Paolo Jannacci, l’allontanamento dei figli che diventano adulti è normale, ma “in questo allontanamento così normale, ed al contempo così difficile da accettare, nasce una promessa istintiva, forte, sincera ed estremamente umana. La promessa di essere sempre presente e pronto ad aiutarla, nonostante le proprie fragilità ed insicurezze. La canzone descrive l’esigenza di strappare alle stagioni della vita, un piccolo momento immortale“. “Voglio Parlarti ancora” inizia così: “La fuori c’è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me” ed è una lettera che il cantante e musicista ha dedicato alla figlia unidicenne, Allegra.

Il testo:

“Là fuori c’è la guerra e dormi

Ma qui ci penso io a te

Vorrei che non tremassi come me

Ho visto piangere un gigante

Figurati se non piango io

Che sono nato adesso amore mio

Confesso che non so, non so

Come si può, afferrare il vento”

“E il tempo che non ti do, è tempo perso

Voglio parlarti adesso

Solo per dirti che

Nessuno può da questo cielo in giù volerti bene più di me

Voglio parlarti adesso

Prima che un giorno il mondo porti via

I tuoi sorrisi grandi i giochi tra le porte

E quell’idea che tu resti un po’ mia

Non sarò mai pronto a dirti sì

Ma quando vai sai che mi trovi qui

E quando il modo di aiutarti

Sarà non aiutarti più

Sorridi in faccia all’odio e manda giù

Potrei svegliarti poi ma poi non so, se poi, sarà lo stesso

Ora è sempre il mio miglior momento

Voglio parlarti adesso

Solo per dirti che

Nessuno può da questo cielo in giù volerti bene più di me

Voglio parlarti adesso

Prima che un giorno il mondo porti via

I tuoi sorrisi grandi i giochi tra le porte

E quell’idea che tu resti un po’ mia

Non sarò mai pronto a dirti sì

Ma quando vai sai che mi trovi qui

Le stelle appese poi cadranno giù

E un giorno ci diremo addio

Ma se una notte sentirai carezze sarò io…

Voglio parlarti adesso

Prima che un bel tramonto porti via

Le corse senza fine, addormentarsi insieme

E quell’idea che tu resti un po’ mia

Non sarò mai pronto a dirti sì

Ma tuo padre sarà sempre qui

Si è fatto tardi… adesso dormi”

Voi unimamme cosa ne pensate del testo della canzone di Jannacci? Vi piace? Ancora qualche giorno e potremo ascoltarla!

