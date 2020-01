Kate Middleton è partita per un mini tour per promuovere un sondaggio importante per la salute e la felicità dei bambini.

La Duchessa di Cambridge è partita per un tour che durerà solo 24 ore, ma che è molto importante. Infatti, Kate Middletton ha intenzione di migliorare la vita dei bambini in Gran Bretagna. E’ da sempre nota per il suo impegno per tutto quello riguarda il mondo dei bambini e di conseguenza della famiglia. La mamma di George, Charlotte e di Louis invita le persone a partecipare ad un sondaggio promuovere il progetto per la salute e la felicità dei bambini.

Kate Middleton in tour per i bambini: “I primi 5 anni sono fondamentali”

Kate Middleton sarà la futura Regina d’Inghilterra ed in questi giorni ha iniziato un mini tour nazionale per sensibilizzare il Paese sull’importanza di crescere dei bambini sani e consapevoli andando ad agire già quando sono molto piccoli: “I primi 5 anni di vita sono fondamentali. Cruciali per la nostra salute e felicità da adulti. Voglio ascoltare le voci e le storie di tutti, in modo da focalizzarmi su quello di cui veramente c’è bisogno”.

La Duchessa è partita per un tour nazionale che l’ha portata come prima tappa a Birmingham. Qui ha visitato il MiniBrum, una mini-città interattiva a misura di bambino a Thinktank, il museo della scienza della città. Ha visitato de scuole ed ha incontrato i genitori con i quali si è fermata per discutere di vari questioni relative alla genitorialità ed al ruolo che svolgono le comunità locali. Infatti per la Duchessa i genitori hanno un ruolo fondamentale per la crescita dei bambini dai 0 ai 5 anni, ma su di loro c’è molta pressione per questo è importante che è importante anche il lavoro della comunità.

Qui ha lanciato un sondaggio, commissionato dalla Royal Foundation e condotto da Ipsos Mori, si trova su www.5bigquestions.org.uk. La sua mission è promuovere un nuovo progetto/ricerca che riguarda i bambini sotto i 5 anni: 5 big questions on the under 5s. Il sondaggio si basa su cinque domande che sono state formulate dopo l’incontro. Dai risultati ottenuti si baserà il lavoro della Duchessa. Il sondaggio offre risposte a scelta multipla e chiede ai partecipanti ciò che ritengono più importante quando si tratta dello sviluppo di un bambino; quanto credono che la salute mentale dei genitori e dei caregiver influisca sui bambini e se credono che la natura o la cura siano più potenti.

Nel maggio 2018, la Duchessa ha convocato un gruppo direttivo di esperti del mondo accademico, dell’istruzione, della salute e di altri settori per concentrarsi su come aiutare le famiglie. Uno dei suoi membri, David Holmes CBE, amministratore delegato di Family Action, di cui la duchessa è patrona, ha dichiarato: “Ogni genitore, tutore e famiglia desidera il meglio per il proprio figlio. Questo sondaggio fornirà una preziosa direzione nella progettazione e fornitura di servizi e supporto che riflettono ciò che conta di più per le persone”. Il tour proseguirà Southwark, nel centro di Londra, dove visiterà degli asili nido. Poi si sposterà a Cardiff per frequentare un corso di educazione sensoriale presso il Centro per bambini di Ely e Careau, dove sentirà parlare del sostegno che i genitori ricevono. Kelly Beaver di Ipsos Mori ha dichiarato che queste cinque domande saranno un ottimo modo per il pubblico britannico di condividere le proprie opinioni sull’importanza dei primi anni dei bambini.

Voi unimamme eravate a conoscenza dell’impegno della Duchessa per i bambini? Cosa ne pensate?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.