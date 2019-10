Phan Thị Kim Phúc, ora ambasciatrice dell’Unesco, protagonista della celebre foto in cui fuggiva nuda ustionata dai bombardamenti al Napalm è stata ospite a Che tempo che fa.

Domenica 6 ottobre alle 21 Che tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio in onda su Rai2, ha ospitato Phan Thị Kim Phúc, ambasciatrice Unesco.

Phan Thị Kim Phúc a Che tempo che fa

Phan Thị Kim Phúc oggi ha 56 anni, 6 lauree honoris causa e numerosi riconoscimenti internazionali, ma l’8 giugno del 1972 è stata ritratta nuda, mentre correva gridando disperata in strada per le gravissime ustioni causate da un bombardamento al Napalm durante la guerra in Vietnam.

Da quel momento Phan Thị Kim Phúc è diventata “la bambina della fotografia“, mentre la potente immagine del fotografo dell’Associated Press, Nick Ut, gli ha fatto ottenere il Premio Pulitzer.

L’ambasciatrice Unesco ha ripercorso la sua vita, come trascorreva la sua esistenza nel villaggio chiamato Trang Bang, nel Vietnam del Sud, fino al fatidico giorno del bombardamento.

Successivamente venne trasportata all’ospedale di Saigon dove venne curata per 14 mesi e subì 17 interventi.

Phan Thị Kim Phúc ha viaggiato a Cuba, in Canada e negli Usa per curarsi. A Miami si è sottoposta a 8 sedute di laser frazionato ablativo per cauterizzare le cicatrici.

Il conduttore Fabio Fazio le ha chiesto: “cosa prova rivedendo queste immagini?”.

Phan Thị Kim Phúc ha risposto: “è triste, ricordo cos’è successo allora, ma allo stesso tempo sono grata di essere ancora viva e di aver trasformato la mia vita. Adesso sono una mamma e sono anche diventata nonna”.

Nonostante la tragedia di cui è stata protagonista Phan Thị Kim Phúc è riuscita a riscattarsi, si è sposata, è diventata madre e ha fondato l’associazione no profit The KIM Foundation International che sostiene le organizzazioni che si occupano di curare i bambini rimasti feriti o menomati durante i conflitti.

LEGGI ANCHE > BAMBINI VITTIME DELLE GUERRE NEL MONDO, MAI COSì TANTI IN 30 ANNI. LA DENUNCIA DI UNICEF

Per chi, infine, volesse saperne qualcosa in più su questa straordinaria donna, il 10 settembre scorso è stato pubblicato il libro: Il fuoco addosso.

Unimamme, voi avevate già visto questa foto e conoscevate la storia della sua protagonista?

Che cosa avete provato sentendo le sue parole?