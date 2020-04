Una donna di 107 anni ricoverata per coronavirus è forse la sopravvissuta più anziana a questo virus, ecco la sua storia.

Cornelia Ras è una signora tedesca di 107 anni che si è ammalata dopo essersi recata a una cerimonia religiosa in Chiesa con altri residenti della casa di riposo Goeree-Overflakkee, in un’isola olandese.

Ultracentenaria trionfa sul virus

Purtroppo sia lei che altri 40 membri della sua casa di riposo hanno il coronavirus. 12 membri del gruppo morti, mentre altri stanno ancora combattendo l’infezione. Quando Cornelia si è ammalata i suoi famigliari hanno temuto il peggio. La donna ha cominciato ad avere la febbre a 38 insieme alla tosse, ma non si sentiva malissimo. “lei poi ha dubitato persino di avere il coronavirus” ha detto un nipote. Dal momento che nella residenza c’erano stati casi le hanno fatto il tampone che è risultato positivo “lei era calma, si è arresa, se se ne fosse andata le sarebbe andato bene comunque, se fosse vissuta, idem” ha detto suo nipote Maaike de Groot. Il nipote ha aggiunto “non sappiamo come sia sopravvissuta. Non assume medicine, cammina bene e si inginocchia ogni notte per ringraziare il Signore. A quanto sembra continuerà a farlo”.

Qualche giorno dopo il medico della donna ha chiamato la famiglia dando buone notizie. “Lei sta andando bene. Si siede al sole sul balcone. Ama stare all’aria aperta. Fino a quando ha avuto 100 anni ha vissuto in modo autonomo a Den Bommel” ha aggiuto de Groot. Cornelia non è l’unica centenaria ad aver sconfitto il coronavirus Bill Lapschies è una 104enne americana che è sopravvissuta alla Seconda Guerra mondiale e alla spagnola. In Cina, invece, una nonna di 103 anni Zhang Guangfen ha combattuto il Covid – 19 a Wuhan, uscendone trionfatrice. Infine, in Italia, abbiamo la 104enne Ada Zanusso che è tornata tra le braccia dei suoi cari. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla sul Daily Mail?

