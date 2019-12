Un bambino ha scritto una letterina a Babbo Natale per il fratello autistico.

Unimamme, oggi vi raccontiamo una bella storia che coglie perfettamente quello che dovrebbe essere lo spirito natalizio, che tanto spesso dimentichiamo.

Un bimbo ha una fantastica idea di Natale

Francesco, un bambino di 9 anni, ha avuto l’idea di scrivere una lettera a Babbo Natale al posto del suo fratellino: Luca, un bimbo di 6 anni che ha l’autismo. I piccoli autistici hanno difficoltà a comunicare, a comprendere il pensiero degli altri e ad esprimersi attraverso parole e gesti. Per il papà di Luca, Michele e per il fratello maggiore Francesco è difficile capire cosa voglia davvero il bambino. Così, con l’innocenza propria della sua età, Francesco ha voluto scrivere queste parole a Babbo Natale: “Caro Babbo Natale, puoi portare un regalo a mio fratello, visto che noi non sappiamo che regalino vuole, perché è autistico. Grazie Babbo ti voglio non bene, ma benissimo” ha scritto questo bimbo.

Quando papà Michele ha scoperto la lettera del figlio maggiore ha deciso di condividerla su Angsa Bologna dove la commovente lettera a Babbo Natale è diventata virale ricevendo 5639 Like, fino a oggi, 10 675 condivisioni. Papà Michele, cooperatore sociale della pizzeria etica Masaniello di Bologna ha commentato così: “il legame dei miei due figli e le rassicurazioni che mi dà Francesco attraverso i suoi gesti e le sue parole mi commuovono ogni giorno”. Toni Nocchetti, il presidente della Onlus Tuttiascuola che si batte per i diritti dei disabili a scuola e non solo ha osservato: “fino a quando ci sarà un bambino di tale sensibilità e generosità, fino a quando ci sarà un piccolo che si preoccupa con tanta cura del fratellino malato, c’è una speranza”. Unimamme, cosa ne pensate di questo bimbo che desidera condividere con il fratellino uno dei momenti magici del Natale? Questa vicenda è riportata su Repubblica.

