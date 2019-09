La moglie di Bode Miller annuncia l’arrivo di una coppia di gemellini identici.

Unimamme, il 12 agosto scorso Morgan, la moglie del campione sportivo Bode Miller ha dato un lieto annuncio sui social.

Dopo 10 mesi dalla nascita del piccolo Easton, l’ultimo nato, la moglie di Bode Miller, Morgan, ha scritto le seguenti parole sul suo account Instagram: “perdere un figlio mentre ero incinta è stata l’esperienza più confusa della mia vita. Il conflitto di emozioni da ciò che era pura gioia si trasformava in rimorso e terrore durante la notte.

Come potevo amare questo bambino come amavo Emmy? Andava bene amarlo quanto amavo Emmy? Mi sentivo come se amando mio figlio stessi cercando di rimpiazzarla. La paura di partorire e quello che implicava… un monumentale passo in avanti, la prova che il tempo andava avanti senza di lei quando tutto quello che volevo era che si fermasse. Ma permettetemi di dire una cosa, non potevo sbagliarmi di più.

Easton ci ha legati ancora di più a sua sorella. Nel momento in cui ho sentito il suo pianto una scintilla si è risvegliata nella mia anima. Speranza. Amore. Non sono sicura.

Ma in quel momento ho saputo che ero una mamma e che i miei figli meritavano il meglio da me. Tutto sarebbe andato a posto. La mia gioia e il mio dolore possono coesistere. Ora posso dire con gioia ed eccitazione che siamo in attesa di due gemelli identici. Dal giorno in cui ho incontrato mio marito ha sempre detto che desiderava due gemelli identici nati nel giorno del suo compleanno. Il giorno fortunato è l’11/11 che non è lontano dal compleanno di Bode, il 10/12.

Fin dall’inizio di questa gravidanza sappiamo che Emmy ha messo le mani in questo miracolo, in qualche modo.”

Queste sono state le parole di Morgan su Instagram.

Solo l’anno scorso la famiglia di Bode Miller è stata colpita dal lutto della piccola Emeline la loro figlia più piccola (all’epoca aveva 19 mesi) annegata in una piscina a casa di amici a Coto de Caza, a Los Angeles.

La piccola, rimasta senza supervisione per pochi minuti, era sgattaiolata sul retro grazie a una porta aperta ed era finita in piscina.

L’immensa tragedia aveva spinto i Miller a parlare dell‘annegamento dei bambini come la loro Emmy per aumentare la consapevolezza.

Easton, a 8 mesi saprebbe invece già galleggiare se cadesse in piscina e si trovasse da solo. Il piccino infatti ha seguito corsi di sopravvivenza in acqua, come mostrato in un video poco tempo fa.

I Miller quindi si sono fatti promotori di una campagna di sensibilizzazione sull’annegamento infantile.

I Miller hanno già 4 figli: Neesyn, che ha 11 anni, e poi tre maschi, Samuel, 6, Nash, 4, ed Easton, 10 mesi.

