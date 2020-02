Sono state pubblicate le foto della nascita vincitrici del VIII concorso internazionale indetto ogni anno dall’International Association of Professional Birth Photographers (IAPBP) per il 2020.

L’associazione è stata fondata dalla fotografa americana Lindsay Stradtner nel 2010 e ogni anno indice un concorso dedicato a fotografi della nascita. Quest’anno ci ha scritto Liz Cook,il nuovo direttore dell’Associazione, annunciandoci i vincitori della competizione IAPBB “Immagine dell’Anno dei Fotografi di Nascita“. L’associazione, come sapete se avete visto le incredibili foto anche gli anni passati, permette ai futuri genitori di avere al proprio servizio professionisti in grado di fotografare la nascita in tutto il mondo, anche in Italia.

Nel 2020, per l’ottavo anno consecutivo, la IAPBP ha raccolto centinaia di foto scelte sulla base di un sistema di punti e giudicate per

tecnica,

luminosità,

composizione

impatto emotivo

creatività

storytelling.

e suddivise in base alle seguenti categorie

travaglio

parto

postparto

dettagli della nascita

FRESH 48 (immagini delle prime 48 ore dal parto)

Naturalmente prima di essere sottoposte al giudizio e poi diffuse l’associazione ha ottenuto il permesso di fotografi e famiglie. Per questo motivo non è possibile copiare, salvare o stampare queste immagini senza permesso. Ecco quindi che, autorizzate espressamente dell’associazione, siamo onorate di condividere con voi le foto vincitrici e quelle che hanno meritato menzioni speciali.

La prima distinzione è tra le foto considerate migliori dai giudici e quella dai membri dell’associazione.

Le immagini scelte dai giudici

FOTO VINCITRICE

di VI-Photography Jessica Vink

“A moment of silence” – “Un momento di silenzio”

Paesi Bassi

MIGLIORE IN DETTAGLI DELLA NASCITA

MIGLIORE IN PARTO

Alexandria Mooney di Alexandria Mooney Photography “Unmasking The Many Layers Of Birth” – “Smascherando i diversi livelli della nascita” USA

MIGLIORE IN “FRESH” 48

MIGLIORE IN POSTPARTUM

Kristy Visscher di Kinship by Kristy “Vernix Constellation” – “Costellazione vernice” Australia

MIGLIORE IN TRAVAGLIO

di Coastal Lifestyles Photography Shea Long “Morning Light Creeps In” – “La luce del mattino …” Canada

Le immagini scelte dai membri dell’associazione

PRIMO POSTO

“Ring of Fire” – “Cerchio di fuoco”

USA

MIGLIORE IN DETTAGLI DELLA NASCITA

Jana Brasil di JanaBrasil Fotografia “Baby Noah Empelicado” – “Baby Noah nato con la camicia” Brasile

MIGLIORE IN PARTO

Alexandria Mooney di Alexandria Mooney Photography “Unmasking The Many Layers Of Birth” – “Smascherando i diversi livelli della nascita” USA

MIGLIORE IN FRESH 48

Martha Lerner di zenmamalove “Her Cup Runneth Over…” – “La sua coppa è colma…” USA

MIGLIORE IN TRAVAGLIO

Sophia Costa di The Sophia Co “I am a Birthing Goddess” – “Sono la Dea della Nascita” USA

MIGLIORE IN POSTPARTUM

di VI-Photography Jessica Vink “A moment of silence” – “Un momento di silenzio” Paesi Bassi

Infine diverse foto hanno ricevuto delle menzioni d’onore e fra queste alcune ci hanno particolarmente colpito.

Le immagini scelte da noi

MENZIONE D’ONORE

di Lori Martinez Photography Lori Martinez “In It Together” – “In esso insieme” USA

MENZIONE D’ONORE

di Belle Verdiglione Photography Belle Verdiglione “We’ve got you baby!” – “Ti abbiamo baby!” Australia MENZIONE D’ONORE

di Daniela Justus Fotografia Daniela Justus “In Between” – “Tra” Brasile

MENZIONE D’ONORE

di Paulina Splechta Birth Photography and Films Paulina Splechta “Reactions” – “Reazioni” USA

MENZIONE D’ONORE

di JanaBrasil Fotografia Jana Brasil “Milagre Da Vida” – “Miracolo della Vita” Brasile

con i proventi raccolti dal concorso l’associazione AIPBP è anche riuscita a supportare “Mother Health International“ che si occupa di ridurre i tassi di mortalità materna, neonatale e infantile con la creazione di centri nascita con ostetriche formate in paesi come l’Uganda, Haiti, la Guinea e il Senegal: sono stati infatti acquistati 150 kit per il parto. Unimamme, si tratta di immagini emozionanti e a volte molto “crude”, ma questa è la nascita. Una novità, rispetto agli altri anni, è cheche si occupa di ridurre i tassi di mortalità materna, neonatale e infantile con la creazione di centri nascita con ostetriche formate in paesi come l’Uganda, Haiti, la Guinea e il Senegal: sono stati infatti acquistati Vi lasciamo alle foto degli anni precedenti dell’edizione di questo concorso:

Foto vincitrici del 2019

Foto vincitrici del 2018

Foto vincitrici del 2017

Foto vincitrici del 2016

E vi consigliamo, se vi sono piaciute, di vedere tutte le altre direttamente sul sito dell’associazione!

