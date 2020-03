A seguito dell’emergenza coronavirus proclamato il cessate il fuoco in alcune aree del mondo in cui imperversa la guerra.

Di recente, il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guteres aveva lanciato un appello alle nazioni dove imperversa la guerra, per arrivare a una sospensione delle ostilità per occuparsi dell’emergenza coronavirus.

Guerra e coronavirus: svolta

Secondo alcune fonti delle Nazioni Unite la sua invocazione aveva l’obiettivo di proteggere i civili delle zone di guerra che sono i più esposti alla furia del covid – 19. In realtà non c’erano garanzie che le sue parole sarebbero state ascoltate. A dispetto dei pronostici però diversi Paesi hanno accettato, forse intuendo di avere davanti un nemico ancora più insidioso, per tutte le fazioni. E così è arrivata la proclamazione di cessate il fuoco da Paesi che, normalmente, sono teatro di orribili battaglie, come le Filippine, il Camerun, Yemen e Siria.

Stando a un’altra fonte anonima in alcu

ni Paesi in guerra si parla di una soluzione tra cinque membri permanenti del consiglio di Sicurezza sull’impatto del Coronavirus sulle situazioni di conflitto. “Alcuni Paesi dell’Onu hanno pensato a una dichiarazione congiunta per sostenere l’appello di Guterres” sostiene la fonte anonima citata su Repubblica. A farsi promotrice di un intervento è stata la Francia, almeno stando a un cinguettio del Presidente francese Macron che ha accennato a una “nuova, importante, iniziativa” per contrastare la pandemia che imperversa in questo periodo. Martin Griffiths, l’inviato dell’Onu nello Yemen che, come saprete, ha dovuto sopportare già 5 anni di guerra, che ci sono state risposte positive. Anche in Camerun, paese in cui le forze anglofone delle Forze di difesa camerunensi del Sud hanno proclamato un cessate il fuoco temporaneo. Scenario simile quello nelle Filippine , infine anche le forze democratiche siriane hanno accettato una tregua per fermare le azioni militari nel nord est del Paese. Unimamme, cosa ne pensate di questa svolta causata dalla pandemia?

LEGGI ANCHE > CORONAVIRUS IN ITALIA LIEVE FLESSIONE DEI CASI AUMENTANO I MORTI

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.