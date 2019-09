La conduttrice Andrea Delogu condivide una foto con la pancera.

Andrea Delogu è una conduttrice radiofonica e televisiva trentasettenne che ha voluto svelare un retroscena della sua professione che riguarda però molte persone che lavorano nel mondo dello spettacolo.

la confessione di Andrea Delogu

Ancora molte persone ignorano i vari “trucchetti” adottati dalle star o da chi lavora in televisione, ecc… per apparire perfetti.

Andrea Delogu si è scattata un selfie davanti allo specchio del bagno con la camicia del pigiama aperta e una pancerina in bella vista. Il selfie è stato condiviso nelle storie del suo account Instagram e poi come immagine. Ecco che cosa ha scritto:

“Ieri ho postato questa foto nelle storie con la dida “I love Pancerina” e ragazze, mi avete scritto in tantissime stupite nel vedere che un asso nella manica sia proprio la guaina alla Beyoncé. Vi prego di credermi, quello che vedete in tv non è la realtà, è una realtà filtrata, con ore di trucco e parrucco, con vestiti cuciti alla perfezione addosso e con escamotage per compattare il tutto: calze velate (non ve ne siete mai accorti quindi non fate le facce schifate) pancere, reggiseni pushup e sopratutto luci giustissime. Voler assomigliare ad un’immagine trasmessa dalla tv è come voler assomigliare ad un filtro instagram, è impossibile. È spettacolo, show, come un palco teatrale, ci si prepara, si indossa un “costume”, un costume che amo tantissimo ma è sempre un costume. Insomma se mi piace un abito e lo voglio mettere opto per la panciera e non rinuncio al piatto di pasta e so che mi capite. Vi amo.”

Il suo post verità ha ottenuto in poche ore migliaia di Like arrivando a 26 855 fino adesso.

Delogu ha il merito di essere stata molto diretta e chiara nel suo messaggio. Noi speriamo che sia arrivato a più uomini, donne, ragazzi e ragazze possibili, affinché si rendano conto che questa idea di perfezione è malsana, perché falsa. Il mondo reale, ce lo ricorda anche questa conduttrice è altro.

Unimamme, voi cosa ne pensate delle sue parole?