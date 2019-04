Secondo delle nuove regole reali, Meghan non potrà indossate a suo piacere i gioielli della Corona. A deciderlo è stata la regina Elisabetta.

Meghan Markle, la moglie del principe Harry, sta cercando di cambiare le regole di corte. La Duchessa ha deciso di non rispettare molte tradizioni della famiglia reale.

Sembrerebbe che proprio per alcuni dei suoi comportamenti, la Regina Elisabetta II abbia deciso di non concederle l’uso dei gioielli della Corona.

Concessione che viene, invece, fatta a Kate Middleton cognata di Meghan e moglie di William.

La Regina Elisabetta vieta a Meghan di indossare i gioielli della corona

Secondo diversi tabloid inglesi, tra cui il Sun, la Regina Elisabetta avrebbe vietato a Meghan Markle di indossare i gioielli della Corona. Gioielli che sono stati resi famosi anche da Lady Diana. La collezione d’arte, accumulata in oltre 400 anni è composta da oltre un milione di oggetti. Molti sono stati ereditati negli anni, mentre alcuni sono oggetti personali della Regina.

Secondo la fonte vicina alla casa reale, è discrezione della Regina decidere a chi far indossare i gioielli: “È a discrezione della regina e di qualche consigliere fidato la scelta di quali elementi della collezione reale prestare e a chi”.

La Regina sembrerebbe essere rimasta delusa da alcuni atteggiamenti di Meghan. Da Buckingham Palace hanno riferito che sono state introdotte le nuove regole per mantenere “ordine, gerarchia e precedenza” all’interno della Famiglia Reale: “La Regina apprezza Meghan, ma ritiene che mantenere l’ordine e rispettare le gerarchie all’interno della famiglia è importante. Anche se Meghan è la donna più popolare del mondo, è di rango inferiore a Kate”. Infatti Kate Middleton è libera di indossare i gioielli della corona. Gioielli che ha indossato molte volte in occasioni pubbliche.

Alla moglie di Harry non era stata concessa la tiara di smeraldi per il matrimonio reale. Meghan avrebbe voluto indossare una tiara di smeraldi, ma la Regina aveva rifiutato la richiesta.

Alla fine Meghan ha optato per una tiara che aveva indossato la Regina Mary, con diamanti e fascia di platino.

In seguito, le è stato vietato di indossare una tiara della collazione durante una visita alle isole Fiji, in ottobre.In quel caso è intervenuto anche il principe Carlo, che ha invitato la nuora ad non indossare la tiara. Meghan ha indossato un vestito blu ed un paio di orecchini.

Sembrerebbe che le nuove norme restrittive abbiano sconvolto il secondogenito di Carlo e Diana. Per Harry sono una discriminazione nei confronti della moglie, dato che Kate ha il permesso di indossare i gioielli.

Ad esempio Kate ha indossato, durante un banchetto in Olanda, un girocollo che nel 1982 era stato indossato da Lady Diana.

La Duchessa di Cambridge ha indossato una tiara a Buckingham Palace nel dicembre 2018. Tiara indossata nel 1983 da Lady Diana in Nuova Zelanda.

Oppure una collana di diamanti indossati sia dalla Regina e sia da Kate per una serata di gala al National Portrait Gallery.

O un paio di orecchini di diamanti, Bahrain Pearl Drop, che la regina ha indossato nel 2015 e Kate nel 2016.

I gioielli concessi a Meghan: quelli della collezione privata di Diana

Meghan può indossare alcuni gioielli che sono appartenuti a Diana. Gioielli che Lady Diana aveva assegnato alle future mogli dei figli.

Ad esempio, il famoso anello di fidanzamento che Harry ha regalato alla futura sposa, è stato realizzato con due diamanti della collezione privata di Lady D. Sembrerebbe che il diamante centrale di 2,5 carati venga dalle miniere del Botswana mentre i 2 diamanti laterali sono stati presi da una spilla della principessa. Il valore stimato dell’anello è tra i 120 mila e i 200 mila euro.

In più al ricevimento, Meghan aveva un anello di acquamarina appartenuto sempre alla madre del marito. L’altro gioiello concesso a Meghan dalla collezione di Lady D è un bracciale in oro con due pietre blu, che ha sfoggiato in occasione del tour reale in Australia.

Insieme al bracciale ha indossato anche un paio di orecchini a forma di farfalla che erano sempre di Lady Diana.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa notizia? Cosa ne pensate?