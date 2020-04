Una donna di 82 anni è diventata virale sui social per un cartellone appeso alla finestra che invitava la figlia a fornirle di più vino.

Annette Muller è un’arzilla 82enne canadese che vive in Ontario e, a detta di tutti, è sempre stata l’anima della festa. Come i suoi connazionali Annette è chiusa in casa a seguito dell’emergenza coronavirus, ma non ha perso la sua vivacità e il suo senso dell’umorismo che probabilmente la aiuta e la sostiene in questa situazione.

Nonna fa una richiesta alla figlia

Quando la figlia Kelly è passata a trovarla, rigorosamente a distanza, ha scattato una foto che, pubblicata su Facebook, è diventata in poco tempo virale. “Sono andata a trovarla, dopo averle chiesto se le serviva qualcosa. Mi aspettava con ansia alla finestra” ha scritto la figlia come commento della foto in cui si vede l’82enne alla finestra con il cartellone e una bottiglia di vino in mano. Sul cartellone si legge la scritta: “ho bisogno di più vino”. Nemmeno a dirlo e il post è diventato virale sui social. Al momento ha 43 308 Like e 253 mila condivisioni.

La simpaticissima Annette ha 13 nipoti, ed è persino bisnonna di 4 bisnipoti. Successivamente la figlia ha documentato lo scatto sucessivo che vede nonna Annette insieme alla bottiglia di vino: “Lei è tutto per noi. E sì, le ho preso quello che voleva”. Annette, nella sua vita, ha avuto momenti belli e momenti brutti, 21 anni fa ha perso il marito per cancro alla prostata , invece una delle sue figlia 8 anni fa è morta per cacro alle ovaie, mentre un altro figlio negli ultimi 3 anni è stato trattato per cancro alla gola. Kelly ha dichiarato: “mia mamma è la persona più forte che conosco. anche mio fratello Kirk Muller ha giocato nell’NHL per19 anni, quindi mia mamma è conosciuta per essere la più grande mamma hockey della nostra città. Non manca mai una notte Hockey in Canada il sabato sera da non so quanti anni e ha sempre un bicchiere di vino mentre guarda le partite in tv ” .

Annette e sua figlia vivono a un miglio di distanza e quindi Kelly può passare regolarmente a vedere se la mamma ha bisogno di qualcosa. “Vive da sola nella nostra casa di famiglia. Quel giorno ho accostato e suonato il clacson per farle sapere che c’ero e lei era pronta per me. Lei aveva un cartello pronto con cui chiedere più vino. Non sono rimasta scossa, le ho solo chiesto di che tipo: rosso, bianco? Non mi importa, hanno tutti lo stesso sapore”, ha detto Annette. Per l’82enne l’isolamento è duro, le mancano figli a nipoti così a turno i figli passano a salutarla a distanza. “Lei è il nostro mondo” e sì se ve lo state chiedendo le ho preso il vino. Sono certa che presto andrà di nuovo a trovarla. Spero che la prossima volta che ha bisogno di qualcosa lei alzi solo il telefono”. Unimamm, cosa ne pensate di questa storia di cui si parla su Today?

