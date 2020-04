“Un tesoro di racconti, una voce che scalda come un abbraccio, il bacio d’amore prima della buonanotte e quello ai primi raggi di sole. Gli antichi bardi avevano la musica e il loro bagaglio di storie. La Signora delle Favola inventa ali per il viaggio e le regala a tutti noi con sorriso di luna“. Jacopo Ventura.

Con questa dedica vi presentiamo un’iniziativa nata in questi giorni di quarantena e di isolamento, perfetta per i bambini! La Signora delle Favole ha deciso di farci un grande regalo: portare l’Isola delle Fiabe nelle nostre case ogni giorno!

La Signora delle Favole e il suo “regalo” ai bambini durante la quarantena

Chi è la Signora delle Favole? Giovanna Scatena, è il suo nome, è una donna speciale, una ex dipendente comunale che per oltre 30 anni ha lavorato come bibliotecaria, e più precisamente è stata responsabile di una biblioteca comunale di Roma famosa in tutta Italia e anche all’estero, proprio perché dedicata interamente ai bambini. La biblioteca è “La Casa dei Bimbi“, che si trova in un quartiere periferico di Roma, Cinecittà est, e che oggi, come tutte le biblioteche, è chiusa nel rispetto delle disposizioni emanate per contenere il contagio da Covid 19.

In questa Biblioteca Giovanna ha voluto con tutto il cuore, ed ha poi realizzato, una vera e propria “Isola delle Fiabe“, un luogo “magico” dove i bambini possono accedere e godere della lettura a voce alta, un progetto da lei ideato e pluri-premiato e che negli anni ha conquistato migliaia di bambini e genitori.

Giovanna, oramai in pensione, ha pensato di mettersi al servizio dei bambini costretti in casa e di offrire loro un momento quotidiano di svago, un momento magico, un momento nell’ “Isola di Fiabe”. E’ nella loro isola che Giovanna li raggiungerà per raccontare loro ogni giorno una storia nuova, scelta con cura e letta come solo lei sa fare.

Come fare? Facile, basta collegarsi a Facebook e seguire la sua pagina “La Signora delle Favole racconta”, dove ogni giorno è possibile assistere alle dirette o guardare ed ascoltare i video già caricati. Il consiglio è di iniziare dai primi 2 video, nei quali la Signora delle Favole spiega e mostra un esercizio di autostima che usava fare nell’Isola della Biblioteca all’inizio di ogni incontro, e una canzoncina dolcissima, da sempre cantata e ballata da mamme e bambini alla fine. Provate a eseguire i movimenti mostrati nei video con i bambini prima e dopo ogni lettura. Non diciamo altro, perché per poter comprendere davvero cosa può dare la Signora delle Favole ai bambini dovete solo ascoltarla…

Quindi care unimamme non perdete questa preziosa occasione: trovate un momento “fisso” durante la giornata, anche solo 10 o 20 minuti, preparate con i vostri bambini un piccolo angolo morbido ed accogliente, una vostra personale “Isola delle Fiabe” (come quelle delle foto inviate dalle mamme che seguono la pagina), mettetevi comodi ed in silenzio “preparatevi ad ascoltare”.

