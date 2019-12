Papa Francesco ha fatto un appello alle famiglie affinchè possano trascorrere più tempo insieme ed anche quando sono a tavola devono dialogare.

Durante l’ultimo Angelus dell’anno 2019, Papa Francesco ha fatto una riflessione sulla famiglia, sul rapporto dei genitori con i figli. Ha fatto un esempio molto semplice di una situazione che avviene in molte famiglie: “I ragazzi tutti a chattare, c’è un silenzio che sembra la messa“. Poi la preghiera per i migranti e per le vittime dell’autobomba di Mogadiscio.

Papa Francesco alle famiglie: “Basta chattare a tavola meglio dialogare”

All’udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha dedicato l’ultima domenica dell’Angelus alla Sacra Famiglia, con l’appello di “tutelare la famiglia”: “Oggi rivolgo un saluto speciale alle famiglie qui presenti e a quelle che partecipano da casa attraverso la televisione e la radio. La famiglia è un tesoro prezioso: bisogna sempre sostenerla e tutelarla“.

Poi il Papa ha parlato della convivialità: “Oggi rifletteremo su una qualità caratteristica della vita familiare che si apprende fin dai primi anni di vita: la convivialità, ossia l’ attitudine a condividere i beni della vita e a essere felici di poterlo fare. Ma condividere, saper condividere è una virtù preziosa”. Poi continua: “La convivialità è un termometro sicuro per misurare la salute dei rapporti: se in famiglia c’ è qualcosa che non va, o qualche ferita nascosta, a tavola si capisce subito. Una famiglia che non mangia quasi mai insieme, o in cui a tavola non si parla ma si guarda la televisione, o lo smartphone, è una famiglia poco famiglia. Quando i figli a tavola sono attaccati al computer, al telefonino e non si ascoltano fra loro, questo non è famiglia, è un pensionato”.

Papa Francesco ha rivolto una domanda alla platea: “E io mi domando: tu, nella tua famiglia, sai comunicare o sei come quei ragazzi a tavola, ognuno con il telefonino, mentre stanno chattando? In quella tavola sembra vi sia un silenzio come se fossero a Messa … Ma non comunicano fra di loro. Dobbiamo riprendere il dialogo in famiglia: padri, genitori, figli, nonni e fratelli devono comunicare tra loro … Questo è un compito da fare oggi, proprio nella giornata della Sacra Famiglia”.

Poi il pensiero a migranti, profughi, a quelle famiglie costrette a lasciare la loro terra. La Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria, costretta a recarsi in Egitto, “solidarizza così con tutte le famiglie del mondo obbligate all’esilio, solidarizza con tutti coloro che sono costretti ad abbandonare la propria terra a causa della repressione, della violenza, della guerra“.

Inoltre, il Papa ha anche pregato, con i fedeli radunati a piazza San Pietro, per le vittime dell’attentato in Somalia: “Preghiamo il Signore per le vittime dell’orribile attentato di ieri, a Mogadiscio, dove nell’esplosione di un’autobomba, sono state uccise oltre settanta persone. Sono vicino a tutti i familiari e a quanti ne piangono la scomparsa“.

Voi unimamme siete d’accordo con le parole di Papa Francesco? Voi quando siete a tavola parlate con i vostri figli?

