Uno studio dimostra come le persone che hanno avuto successo nella vita siano nate tra Gennaio e Febbraio.

Una serie di studi cercano di dimostrare che chi nasce nei primi mesi dell’anno riesce ad avere successo, fama e ricchezza.

Ad esempio uno studio, pubblicato sul Journal of Social Sciences, vuole dimostrare che le persone nate tra Gennaio e Febbraio hanno maggiori possibilità di avere successo rispetto a quelle nate nei mesi successivi.

Lo studio che dimostra che i nati sotto il segno dell’Acquario sono destinati ad avere successo

Per effettuare questo studio sono state selezionate a caso 100 celebrità di differenti ceti sociali, proveniente da diverse epoche. Il campione prendeva ad esempio conteneva politici, scienziati naturali, scienziati sociali, autori di opere letterarie, assistenti sociali, operatori umanitari, personale aziendale, icone dello sport, cantanti, attori, attrici.

Sono state prese a campione 100 celebrità, nate in quei due mesi, che hanno avuto o hanno successo nella vita come ad esempio: star della tv come Oprah e Ellen DeGeneres, il calciatore Cristiano Ronaldo, l’attrice Jennifer Aniston, Bob Marley, Michael Jordan, Abraham Lincoln, Ashton Kutcher, Wolfgang Amadeus Mozart.

Il 70 % delle celebrità era rappresentato dal genere maschile ed 30 % da quello femminile e non sono stati scelti in base all’anno di età, ma solo al mese.

Non hanno fatto una distinzione di genere perché hanno considerato che le donne famose negli anni passati erano poche, fino agli anni 60′ ad esempio l’università di Harward non accettava iscrizioni da parte delle donne.

Attraverso dei calcoli matematici hanno dimostrato che le persone nate dal 20 gennaio al 18 febbraio hanno una probabilità maggiore di diventare persone di successo.

Per avere conferma di questo risultato, il campione è stato aumentato a 200 e successivamente a 300 persone famose. L’esito è rimasto invariato, i nati sotto il segno dell’Acquario sono quelli che hanno più successo rispetto agli altri.

Altri studi a dimostrazione delle possibilità di avere successo per i nati tre Gennaio e Febbraio

Le persone nate nei primi mesi dell’anno hanno successo anche dal punto di vista lavorativo, come dimostrato in uno studio avvenuto tra il 1992 ed il 2009. Un’altro studio effettuato dell’Office of National Statistics del Regno Unito ha scoperto che le persone nate a gennaio hanno maggiori possibilità di diventare medici. Sono giunti a questa conclusione dopo aver analizzato 19 diverse professioni.

Inoltre, sembrerebbe, per gli esperti del Dipartimento di Medicina della Columbia University, che i bambini di gennaio siano a basso rischio per molte malattie, tra cui malattie cardiovascolari, riproduttive, respiratorie o neurologiche.

Voi unimamme ritenete validi questi studi? Quando sono nati i vostri figli? E voi?