Lino Banfi ha espresso un profondo desiderio alle telecamere de La Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Lisa Marzoli e Beppe Convertini.

Ecco che cosa ha raccontato Lino Banfi durante l’ospitata nel programma: “non ho avuto una buona infanzia e neanche una buona adolescenza, nel 46’ subito dopo la guerra, a 10 anni i bambini giocavano dopo i bombardamenti, io invece andai in seminario a fare il prete”.

Durante la trasmissione, sua figlia Rosanna gli ha fatto preparare una torta a sorpresa con le candeline da spegnere.

Lino Banfi è tornato a Favignana nei luoghi che 33 anni fa lo videro protagonista dei film dedicati al commissario Lo Gatto.

“Uscii dal seminario a 14-15 anni, ho continuato a studiare per due anni poi me ne sono andato in una compagnia di varietà, scappai via e da allora non sono più tornato. In Puglia ci sono stato poco, me la sto godendo adesso”.

Di recente, Lino Banfi è salito agli onori della cronaca per la sua nomina all’Unesco. Nomina che ha scatenato moltissime polemiche. Il noto attore è stato chiamato a far parte di 50 membri della Commissione italiana Unesco, sostituendo Folco Quilici, ormai defunto. La sua nomina era stata però sostenuta da Jacopo Fo che aveva scritto un lungo messaggio a suo favore.

Banfi, nominato dal vicepremier Di Maio, non si è sottratto all’incarico.

