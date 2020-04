La decisione di riaprire fabbriche, negozi e uffici senza aver pensato alle famiglie fa ancora discutere, soprattutto perché in gran parte saranno sicuramente le donne a dover rinunciare al lavoro.

Unimamme, sappiamo che tanti genitori stanno guardando con giustificata apprensione al 4 maggio, data di inizio della fase 2 in cui, pur non riaprendo luoghi aggregativi o educativi per i bambini e i ragazzi le loro mamme e i papà dovranno tornare al lavoro.

Mamme e fase 2

Ormai è risaputo che in altri Stati europei si sta procedendo ad aprire scuole o asili nidi, mentre in Italia le scuole apriranno, si spera, a settembre, mentre, in previsione anche dell’estate, non si sa nulla su possibili soluzioni che possano andare incontro alle esigenze delle famiglie. A questo proposito una blogger dell’Huffington Post, Elisabetta Gualmini, eurodeputata pd, riflette sulle contraddizioni di un Paese come il nostro, che si dice a favore delle famiglie, ma che ha deciso di aprire prima fabbriche e aziende e, solo dopo e chissà quando e come, scuole e asili. Tutto questo, ancora una volta, andrà a scapito delle donne che saranno costrette a prendere permessi, ferie, se non proprio a rinunciare al lavoro duramente conquistato. La blogger, politologa, rimarca che è dagli anni Cinquanta in poi che i parenti sono chiamati ad aiutare i genitori con figli. “Il nostro è un modello di welfare “familistico”, ma non nel senso che aiuta le famiglie, ma nel senso che scarica sulle famiglie tutti i compiti di cura e accudimento che lo stato non riesce a svolgere.”

Purtroppo la nostra società è ancora fondata sul lavoratore uomo che ha un buon posto di lavoro, a tempo indeterminato magari e mentre il suo lavoro è sacro, intoccabile e garantito da tante tutele, alla donna, se vuole essere anche mamma, deve accontentarsi, nel migliore dei casi, di un lavoro flessibile, pagata di meno, magari un part time elemosinato e concesso a fatica, un lavoro spesso precario. Il dramma della pandemia ha sottolineato ancora una volta le disparità in vigore. Già, perché i nonni, per i fortunati che li hanno ancora attivi e in salute, dovrebbero essere lasciati in pachina per timore di contagiarli. Le scuole, come dicevamo, rimarranno chiuse fino a settembre, forse. In questo clima di incertezza i genitori avrebbero bisogno di procedure chiare e precise per potersi organizzare.

L’occhio quindi cade sugli altri Stati in cui i nostri stessi problemi sono stati affrontati in modo diverso. In Germania, per esempio, i servizi educativi per i figli dei lavoratori dei servizi pubblici essenziali sono rimasti aperti. E così è stato anche in Inghilterra per i genitori che hanno dovuto lavorare durante il lockdown e per i piccoli pù fragili. In Olanda a fine aprile riaprono le scuole primarie, così i bambini avranno mezza giornata da trascorrere a scuola. In Francia si riprenderà l’11 maggio sempre a scaglioni e così via. Pare che nel frattempo gli insegnanti italiani siano diventati sempre più abili con la didattica a distanza, ma chiaramente non basta. La blogger punta sull’insegnamento outdoor, nei laboratori a piccoli grupp, nell’assistenza a minori con disabilità. Unimamme, cosa ne pensate delle sue parole di Elisabetta Gualmini, eurodeputata pd, riportate su Huffington Post?

LEGGI ANCHE > MAMME E LAVORO: I MOTIVI PER CUI NEI PRIMI 3 ANNI DEI BAMBINI MOLTE DI DIMETTONO

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.