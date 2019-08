Un nuovo studio evidenzia come respirare a lungo l’aria inquinata sia uguale a fumare un pacchetto di sigarette al giorno.

Unimamme, una nuova ricerca ci mette in guardia sui pericoli dell’inquinamento.

Inquinamento: i suoi effetti sulla salute equiparati al tabacco

Lo studio, pubblicato sulla rivista Jama è stato effettuato su 6 aree urbane statunitensi:

Baltimora, Chicago,

Los Angeles,

New York,

St. Paul,

Minnesota e

Winston-Salem nella Carolina del Nord

Gli scienziati hanno tenuto in considerazione:

l’ inalazione a lungo termine di ozono a livello del suolo

sono stati considerati 7 mila adulti

le persone sono state seguite tra i 45 e gli 84 anni per 17 anni

sono state usate tac e spirometria

tutti i giorni sono stati misurati i livelli di agenti inquinanti

i pazienti erano sani, senza problemi polmonari

sono state considerate età ed abitudini dei soggetti

Dai test è emerso che le persone esposte costantemente agli agenti inquinati tendono a sviluppare:

enfisema, malattia debilitante, cronica o associata al fumo

LEGGI ANCHE > INQUINAMENTO DA ANTIBIOTICI NEI FIUMI DEL MONDO LIVELLI ALTISSIMI

Il dottor R. Graham Barr, professore di Medicina ed epidemiologia Columbia University Irving Medical Center che ha seguito lo studio ha commentato: “L’aumento dell’enfisema che abbiamo osservato è relativamente importante, simile al danno polmonare causato da 29 anni di consumo di un pacchetto di sigarette al giorno”.

Lo studio ha dimostrato che gli agenti inquinanti causano un aumento dell’enfisema, come accennato. Molto preoccupante, infine è l’ozono a livello del suolo che, a causa anche del cambiamento climatico, può peggiorare e arrivare a danneggiare la salute.

Non è una novità che fumo di sigaretta e l’inquinamento atmosferico causino problemi respiratori, questo studio però sottolinea per la prima volta la relazione tra i due fattori di rischio fornendo nuove prove sui danni che possono provocare, in particolar modo sulle persone vulnerabili.

“Sappiamo che il fumo di sigaretta è una delle principali cause di enfisema, ma la vera sorpresa è stato verificare che anche l’ozono a livello del suolo può provocare danni simili“ ha commentato Joel Kaufman, uno degli autori dello studio.

Unimamme, cosa ne pensate di questi risultati dello studio pubblicato su JAMA? Voi non siete preoccupate per la vostra salute e quella dei vostri figli?