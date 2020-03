La conduttrice televisiva, Lodovica Comello, ha partorito il suo primo figlio avuto dal matrimonio con Tomas Goldschidt. L’annuncio sui social.

L’attrice e conduttrice televisiva, Lodovica Comello, ha partorito un bel maschietto. L’attrice, 29 anni, è sposata con l’argentino Tomas Goldschidt conosciuto nel 2013 sul set di Violetta. Soli qualche giorno, fa a Vanity Fair, Lodovica aveva raccontato delle sue paure di partorire in un momento così difficile per il Paese.

Lodovica Comello ha avuto il suo primo figlio: è un maschietto

Lodovica Comello, conosciuta per aver recitato nella serie televisiva Violetta e per aver condotto Italia’s Got Talent, il 16 marzo ha dato alla luce il suo primo figlio. L’annuncio è avvenuto attraverso il social network, Instagram: “Ciao Teo”, accompagnato dalla foto della mano del nuovo arrivato.

Solo pochi giorni fa, la Comello, aveva raccontato a Vanity Fair le sue preoccupazioni di partorire nel pieno dell’emergenza coronavirus: “È un momento assurdo per dare alla luce un bambino. Abbiamo ben chiara l’idea che al momento del parto dovremo mantenere la calma e fare affidamento unicamente sulle nostre forze: niente famiglia in visita e nessuna nonna a insegnarci come si fa. Saremo da soli”. L’attrice ed il marito però non perdono la loro positività: “Ma sarà come un corso accelerato per genitori. So che ne usciremo vincitori perché l’istinto e l’amore che ci ricopriranno appena avremo il nostro bambino fra le braccia sarà più forte di qualsiasi epidemia”.

La Comello aveva a annunciato ai suoi fan la gravidanza in un modo divertente, sempre attraverso Instagram. La notte di Halloween si è fotografata mentre era sul divano con il pancione in vista ed il marito di fronte anche lui con il ventre rotondo, ma sotto la maglietta nascondeva una bella zucca: “Zero per cento scherzetto… 100 per cento dolcetto” aveva scritto.

Lodovica e Tommy sono legati dal 2013 e nel 2015 si sono sposati in gran segreto a San Daniele del Friuli. Un matrimonio desiderato da entrambi e la voglia di un figlio anche subito dopo: “Mio marito e io abbiamo sempre saputo di essere fatti l’uno per l’altra, dal primo momento. Un figlio? Sì, anche subito. Mi sento pronta”.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa bella notizia? Noi le facciamo tanti auguri.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.