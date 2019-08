La showgirl Lorella Cuccarini ha condiviso su Instagram una foto ed una tenera dedica per i 25 anni della figlia maggiore Sara.

Lorella Cuccarini, la soubrette “più amata dagli italiani”, ha una famiglia numerosa e molto unita. Per la showgirl la famiglia viene al primo posto ed ha un grande amore che la lega ai figli.

Lorella è sposata con Silvio Testi con il quale ha avuto quattro figli. Sara la più grande, Giovanni, nato il 16 settembre 1996 ed i gemelli Chiara e Giorgio, nati il 2 maggio 2000.

É proprio alla figlia maggiore che negli ultimi giorni ha dedicato un tenero messaggio sul social Instagram: “Essere genitori è un dono immenso”.

Lorella Cuccarini, auguri social alla figlia Sara: il tenero messaggio su Instagram

La Cuccarini ha scelto di festeggiare anche su Instagram il compleanno della figlia Sara che ha compiuto 25 anni. La showgirl ha pubblicato uno scatto che la ritrae sorridente insieme a Sara, il sorriso di Sara è molto simile a quello di Lorella. Infatti dalla foto si nota la loro somiglianza, tanto da sembrare quasi due sorelle.

Il messaggio che accompagna la foto è molto tenero: “4 agosto 1994: una data che ha cambiato in modo meravigliosamente irreversibile la nostra vita! Essere genitori è un dono immenso… Grazie Sara, per averci accompagnato in questo percorso di scoperta e di crescita. Tu e i tuoi fratelli siete la cosa più bella che potessimo desiderare nella vita”.

Come qualche tempo fa aveva raccontato la stessa Lorella, Sara dopo che la conduttrice aveva subito un aborto spontaneo: “Durante Buona Domenica, ero rimasta incinta, ma avevo perso quello che avrebbe dovuto essere il mio primo figlio per un aborto spontaneo”. Un momento che ha definito come ricco di ansia e di paure, tanto da farle abbandonare la Tv:”Ebbi paura di non poter diventare più mamma. Così decisi di stare per un anno lontana dalla tv“.

Fortunatamente dopo poco rimase incinta e diventò mamma ed insieme al marito idearono la trasmissione Trenta ore per la vita.

Agosto è un mese importante anche perché festeggia il suo anniversario di matrimonio. Anche in questo caso ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae felice con il marito e con tre dei quattro figli: “Dopo 28 anni, questo è il primo 3 agosto che trascorriamo separati: buon anniversario, amore. Questo foto l’hai scattata pochi giorni fa a sorpresa: anche se manca un altro “tassello” importante, esprime tutto…Per sempre, insieme”.

Voi unimamme conoscevate questo aspetto di vita familiare della Cuccarini?