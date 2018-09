Lourdes shock: la figlia di Madonna debutta (semi-nuda) in passerella – FOTO

Lourdes Leon, la figlia di Madonna, sfila per la prima volta in passerella per Gipsy Sport.

Ha solo 21 anni ma ha già un promettente futuro nel mondo della moda nonostante mezzo mondo si aspettasse che il suo posto fosse in uno studio di registrazione, magari accanto alla mamma. Stiamo parlando di Lourdes Leon, la figlia di Madonna, che dopo aver fatto da testimonial a profumo di Stella McCartney e a una campagna Converse, questa settimana ha debuttato come modella alla New York Fashion Week.

Non è la prima volta che Lourdes partecipa all’evento mondano per eccellenza nel mondo della moda, ma la piccola Ciccone aveva sempre partecipato come pubblico.

LEGGI ANCHE: Shophie, la figlia di Pietro Taricone sul red carpet di Venezia (FOTO)

Quest’anno, però, il brand Gipsy Sport, l’ha voluta come modella, e Lourdes si è prestata a sfilare con un completo decisamente stravagante, composto da un micro reggiseno di catene e conchiglie, jeans strappati a vita bassa e mutandine in vista. Immancabili poi i peli a vista sulle gambe, dato che, come dimostrato da un recente scatto sui social in cui Lourdes mostrava orgogliosa le ascelle mai depilate, la figlia di Madonna non sembra essere una grande fan del rasoio.

Una degna erede di Miss Ciccone, che ne dite Unimamme?

Visualizza questo post su Instagram #runway Un post condiviso da Lourdes Leon (@lourdesleon_official) in data: Set 11, 2018 at 11:47 PDT