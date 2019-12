Luca Argentero sta per diventare padre.

Unimamme, se siete fan dell’attore Luca Argentero per voi è un arrivo un lieto annuncio: l’ex concorrente del Grande Fratello sta per diventare papà.

Luca Argentero: bellissima notizia condivisa con i fan

Luca Argentero e la sua compagna Cristina Marino hanno dato un lieto annuncio: “IO E TE…DIVENTIAMO TRE!“. Queste le parole che hanno scritto su Instagram insieme a una bella foto in bianco e nero in cui si vede l’attore che ha uno stetoscopio appoggiato sulla pancia di lei che sorride felice. Argentero ha incontrato Cristina Marino, di 28 anni, su un set nel 2017: Vacanze ai Caraibi. Lui ha 41 anni, mentre lei 13 in meno. Si tratta di una coppia riservata che, raramente, posta foto insieme sui social.

Evidentemente la notizia della gravidanza deve essere stata una sorta di eccezione. In passato Argentero aveva dichiarato il suo desiderio di diventare padre, un giorno. “Vorrei un figlio. Ho bisogno di progettualità, di costruzione, di immaginarmi un percorso”. In precedenza era stato sposato con Myriam Catania, esattamente dal 2009 al 2016, dopo un lungo fidanzamento di 5 anni. La coppia avrà questo bambino all’inizio della prossima estate. La notizia è stata accolta molto bene dai fans, infatti il messaggio dell’attore ha ottenuto 287 mila Like e più di 10 mila commenti, alcuni di essi suonano così: “che felicità !!!! Congratulazioni ragazzi !!!” e “Auguri che meraviglia!!!!”. Ancora non si sa se il futuro nascituro sia un mascheto o una femminuccia, noi rimaniamo sintonizzati in attesa di ulteriori dettagli. Unimamme, cosa ne pensate? Vi unirete alla gioia generale per questa bella notizia? Anche noi gli facciamo tanti auguri.

