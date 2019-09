Il figlio maggiore di Angelina Jolie e Brad Pit fa qualche rivelazione sullo screzio con il papà.

La battaglia legale per la custodia dei figli a seguito del divorzio tra Brad Pit e Angelina Jolie ha tenuto banco a lungo, con colpi da ambo le parti e si è conclusa, non molto tempo fa, con un accordo extragiudiziale.

Maddox va al college: il suo rapporto col papà

Il fatto che i genitori abbiano trovato un accordo non significa però che sia tornata a regnare l’armonia coi figli.

Di recente Maddox, il maggiore dei figli della nota coppia, è partito per il college per andare nella Yonsei University in Corea del Sud.

Ricordiamo che Maddox, insieme al padre Brad era stato protagonista di quella che era stata definita una furiosa lite in aereo tra padre e figlio.

Alcune persone vicine alla famiglia hanno però sminuito l’accaduto.

“In realtà è stato un normale litigio tra padre e figlio, non c’è stato niente di violento” hanno detto fonti vicine a Maddox e alla famiglia.

Secondo altre fonti Brad Pit avrebbe saputo dell’iscrizione di Maddox al college coreano solo online.

Quando il giovane è sbarcato in questo Paese si è trovato davanti, un po’ sorpreso, una troupe che gli ha posto domande personali a cui lui ha risposto con un certo contegno.

“Tuo papà verrà a trovarti qui al campus universitario in Corea?” gli è stato chiesto.

Maddox ha risposto: “Non so cosa stia accadendo”.

Il giornalista ha aggiunto: “il rapporto tra voi è chiuso?”

La matricola, che ha compiuto 18 anni in Agosto ha risposto: “Quel che succede, succede” segnalando quindi che non voleva sbilanciarsi per motivi di privacy.

