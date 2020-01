Scoperti maltrattamenti in una scuola materna di Matera. Un’insegnante è accusata di maltrattamenti aggravati e ora è stata sospesa.

I bambini di una scuola materna chiamata Greco, nel rione San Pardo di Matera venivano maltrattati dalla loro insegnante 64enne. Le violenze ai danni dei piccoli ospiti della struttura sono state scoperte dopo che alcuni genitori avevano notato comportamenti strani, a casa, nei figli. Così si sono rivolti alla dirigente della scuola.

Bambini di un asilo nel terrore a causa della maestra

Successivamente è stata presentata una denuncia formale ai carabinieri e così sono state installate telecamere e si è proceduto ad effettuare intercettazioni che hanno portato a documentare diversi casi di maltrattamento su almeno 7 dei 16 bambini ospiti dell’asilo. Le telecamere e i microfoni hanno incastrato la maestra in un periodo tra novembre e dicembre del 2019. La donna gridava ad alta voce verso i bambini qualunque tipo di rimprovero, colpiva ripetutamente la cattedra gridando: “ordine e disciplina”, strattonando i bambini. Inoltre li apostrofava con epiteti offensivi, li minacciava e li posizionava con la forza con la testa contro il muro o con la testa sul banco, dando loro schiaffi anche a 2 mani.

L’insegnante reagiva in modo irato e stizzito alle manifestazioni di esuberanza dei bambini. La donna urlava spesso ai bambini: “maiali!”, prendendoli per le orecchie. I bambini erano così terrorizzati che se a casa vedevano 2 gocce per terra si affrettavano a pulire temendo ripercussioni. Inoltre quando i genitori volevano dare loro un bacio o una carezza si portavano le mani al viso, temendo colpi. La maestra ora è accusata di maltrattamenti aggravati ed è stata sospesa per 6 mesi. Le indagini ora devono stabilire come mai il comportamento dell’insegnante non sia stato segnalato prima. Unimamme, cosa ne pensate di questa terribile vicenda di cui si parla su La Gazzetta del Mezzogiorno?

