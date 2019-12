Una mamma caduta in coma a seguito di una rapina si sveglia dopo la richiesta della figlia di essere allattata. La straordinaria storia.

Una donna di 42 anni, è finita in coma dopo aver subito una rapina a San Francisco, in Argentina, nella provincia di Cordoba. I media locali hanno riferito che la donna è caduta dalla motocicletta sulla quale viaggiava ed ha sbattuto la testa per terra.

Mamma si sveglia dal coma dopo una dolce richiesta della figlia

Il 25 ottobre Maria Laura Ferreyra, cadendo dalla sua motocicletta ha avuto una grave emorragia cerebrale, secondo quanto riferito dal marito Martín Delgado ai media locali. La donna è stata operata d’urgenza, ma il suo corpo non è riuscito ad assimilare le medicine ed è caduto in uno stato vegetativo. I medici dell’ospedale hanno parlato con il marito riferendogli che non c’era niente da fare, tanto che gli avevano consigliato di pensare alla donazione degli organi. Parole molto dure per un uomo, come lui stesso dichiarato e riportato dal Dialy Mail, ma che lui nutriva ancora qualche speranza.

La coppia ha tre figli, di 17, 13 e 2 anni. Dopo un mese che ormai la donna era in ospedale, il marito ha deciso di portarle la figlia più piccola per farle visita. Quando la piccola è entrata nella stanza della mamma si è seduta sul letto, l’ha guardata e poi le ha chiesto di essere allattata. Sorprendendo tutti, la donna Maria laura Ferreyra si è sollevata la maglietta ed ha messo la bambina sul suo petto per accontentarla: “È stato un momento magico, unico. Abbiamo pianto tutti. Vedendo come si abbracciavano, l’istinto materno è fantastico”, ha riferito ancora incredulo il marito.

La donna ancora non è guarita del tutto, ma sta piano piano recuperando le forze e dopo essersi sottoposta a determinati test si è scoperto che la donna aveva ancora un’attività neurologica e poco dopo ha iniziato anche a muovere le mani ed ad aprire gli occhi. Si spera che sarà in grado di ritornare dai suoi figli. La polizia locale sta cercando di fare chiarezza per capire cosa è successo quel giorno, Ad oggi un ragazzo di 23 anni è stato arrestato perché si ha il sospetto che sia coinvolto nell’incidente. Il marito di Maria Laura vuole che sia fatta giustizia soprattutto per i tre bambini che stanno aspettato la loro mamma.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa storia che sta facendo il giro del mondo? Cosa ne pensate?

