Eleonora Daniele ha raccontato la storia di una mamma in difficoltà che vive con i suoi figli minorenni in un container fatiscente da due anni.

Questa è una storia molto commovente, ma che per fortuna è andata a buon fine. Una mamma con i suoi tre figli è stata costretta a vivere in un container per due anni in attesa di una casa popolare. Stanca e con tanta voglia di far vivere i suoi figli in condizioni migliori ha deciso di raccontare la sua storia al programma Rai “Storie Italiane” condotto da Eleonora Daniele.

Una mamma vive in un container con i figli minorenni: Eleonora Daniele si commuove

Qualche giorno fa durante la trasmissione di Eleonora Daniele è stata raccontata la storia di mamma Miriam e dei suoi tre figli: due ragazzi di 16 e 17 anni ed una bambina di 8 anni. La donna con i figli vive dal 2018 in un container fatiscente a Maccarese in provincia di Roma: “Sono stata costretta, l’alternativa era stare sotto i ponti” ha raccontato Miriam. Durante il collegamento l’inviata di Storie Italiane ha mostrato le condizioni del container: muri fatiscenti, muffa in ogni angolo e topi e blatte che entrano ed escono dell’”abitazione”. Insomma un posto invivibile dove d’inverno fa freddissimo e d’estate troppo caldo. La donna aveva cercato invano di farsi assegnare una casa dal comune, ma non ci è mai riuscita per questo ha richiesto l’intervento della TV.

Ieri, poi, la svolta, il direttore dei servizi sociali di Fiumicino, Fabio Sbrega, ha trovato finalmente un alloggio per la famiglia. La conduttrice ha così dato la bella notizia ad un’emozionatissima Miriam che potrà finalmente lasciare il container di 30 metri quadri nel quale risiedeva da troppo tempo. Per i prossimi cinque mesi, la donna avrà infatti l’opportunità di vivere in un appartamento più dignitoso insieme ai figli: “Avrò finalmente un appartamento dal comune, un pavimento e dei muri veri. Ringrazio te Eleonora, mi scuso per la commozione, ma dopo due anni non mi sembra vero”.

Anche la Daniele era visibilmente commossa per il lieto fine: “Queste sono grandi vittorie. Sono veramente felice che tu possa entrare in questo appartamento dignitoso per cinque mesi. Ti seguiremo per capire anche il dopo e sono felice che tuo figlio non si debba più svegliare con le blatte sulla schiena o che tu non debba proteggerti nel container dai topi. Non vedo l’ora di incontrarti per abbracciarti“. Per poi concludere: “Non sono molto espansiva, ma sono davvero contenta. Credo che quando i cittadini parlano con le istituzioni competenti, la televisione può rivelarsi un mezzo positivo per unire le due parti che possono avere incomprensioni. Spero tu possa adesso possa essere più serena”.

