Una mamma incinta di gemelli decide di non seguire il consiglio dei medici di abortirne uno per cercare di salvarle l’altro. Eccoli a due anni dal parto.

Una mamma ha voluto raccontare la storia dei suoi figli e della sua gravidanza. Un momento di gioia è diventato un incubo per una donna che ha scoperto di essere incinta di due gemelli. A volte, l’istinto di una madre è più forte di tutto.

Incinta di due gemelli: i medici le consigliano di abortirne uno

Jami Marie, attraverso la sua pagina Facebook, ha raccontato a tutti della sua gravidanza, di quei momenti duri da superare e della difficile decisione che ha dovuto prendere. Quando Jami ha scoperto di essere incinta di due gemelli era alla 10cima settimana, la sua gioia si è raddoppiata, ma anche i timori di portare avanti una gravidanza gemellare sono cresciuti.

Quando durante il controllo di routine, i medici le hanno detto che avrebbe dovuto prendere una decisione al più presto le sue paure si sono avverate: “10 settimane. Ecco quando ho scoperto di avere dei gemelli. Ad 11 settimane è quando mi è stato comunicato uno dei due non ce l’avrebbe fatta”. Infatti, durante il controllo il medico aveva notato qualcosa di strano e ha comunicato a Jami:”Baby B non ce la farà e se vai avanti metti Baby A in serio pericolo“. Jami doveva rinunciare ad uno dei gemelli per far vivere l’altro.

LEGGI ANCHE > E’ POSSIBILE ABORTIRE IL SECONDO GEMELLO ANCHE SE SANO: ACCADE IN EUROPA

In seguito a questa notizia, Jami ha passato giorni duri e difficili: “E stata una tortura. In pratica stavo aspettando che mio figlio morisse. Nessuno lo sapeva. La gente sapeva solo che ero incinta di gemelli, ma parlarne era un inferno”. Ad ogni visita il consiglio dei medici era sempre quello di abortire un bambino per permettere la sopravvivenza dell’altro. I due gemelli infatti condividevano la stessa placenta ma erano in due sacchi diversi. Il problema era che Baby A occupava più spazio nella placenta e quindi aveva maggiore nutrimento, a danno di Baby B.

LEGGI ANCHE –> 3 GEMELLI NATI DA UNA SOLA PLACENTA: IL PIU’ PICCOLO E’ UN MIRACOLO | FOTO

Ma Jami non ha voluto e così a 35 settimane ha partorito entrambi i gemelli: “Ho fatto nascere due dei bambini più belli e perfetti su cui abbia mai posato gli occhi. Baby A e Baby B, il bambino che “non ce la farà mai”… il bambino nell’utero con lo 0% di possibilità di sopravvivenza, ha sconfitto tutte le probabilità e ha dimostrato una forza. Non ci avrei mai creduto se non avessi visto con i miei stessi occhi”.

Baby A è nato di 2,2 kg, mentre Baby B di appena 1,16 kg, ma nonostante fosse così piccolo la mamma racconta che ha avuto solo bisogno dell’ossigeno al naso. Entrambi i bambini sono stati in terapia intensiva, Baby A per 16 giorni e Baby B per 29. Ma al termine dei 29 giorni il piccolino è potuto tornare a casa.

LEGGI ANCHE > LE CONSIGLIANO DI ABORTIRE ALCUNI DEI 5 GEMELLI CHE ASPETTA E LEI RISPONDE COSI’

Oggi a distanza di due anni Baby B è sano e cresce bene come il suo gemello, come è possibile vedere nella foto condivisa da Jami.

Adesso, che tutto si è felicemente sistemato, questa mamma afferma che ogni tanto le capita di pensare a quanto sarebbe stata diversa la sua vita se avesse rinunciato ad uno dei suoi gemelli: “penso ogni giorno quanto sono grata di aver sentito la loro forza e di aver usato la loro voce” ha raccontato questa mamma su Love What Matters.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa storia a lieto fine? Conoscete persone che hanno dovuto prendere la stessa decisione di Jami?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.