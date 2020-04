Una drammatica vicenda potrebbe rivelarsi dietro una neonata che è stata portata dalla mamma in ospedale con costole rotte. Le indagini sono in corso.

Una bambina di 4 mesi è stata portata all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina perché per la mamma piangeva troppo. La piccola è stata visitata dai medici che hanno fatto una scoperta terribile.

Neonata in ospedale con costole rotte: aperta un’indagine

Questa vicenda inizia con una mamma preoccupata perché la sua bambina di soli 4 mesi piange di continuo. La donna decide di recarsi all’ospedale dove al personale che l’ha accolta ha detto: “Non so che succede a mia figlia, piange ininterrottamente e non riesco a calmarla“. I medici iniziatno a fare tutti gli accertamenti e quello che scoprono li lascia sconvolti. Dopo la prima visita i medici si sono accorti che la piccola aveva i segni di un morso su di una gamba, ma non è finita li. Dopo aver fatto delle radiografie, i medici, come riportato anche da Repubblica, hanno appurato che la piccola aveva una costola fratturata. Osservando le radiografie hanno però dedotto che la piccola aveva anche i segni di una seconda costola rotta avvenuta un mese prima, e nel frattempo la frattura si è saldata. Sul corpo della piccola, oltre al morso sulla gamba, sono state notate anche altre contusioni.

Subito sono stati allertati i servizi sociali del Comune di Norma, dove risiede la famiglia della piccola e sulla vicenda è stata aperta un’indagine. La piccola ha anche una sorellina più grande ed i genitori sono una giovane coppia ben inserita nel paese. La bambina, per il momento, è ancora ricoverata in ospedale, ma una volta che verrà dimessa sarà affidata ad una struttura protetta nell’attesa che gli investigatori facciano luce sulla vicenda.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa vicenda? Cosa ne pensate?

