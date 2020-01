Le dicono che è sterile, non poteva avere figli, donna partorisce una bambina durante un ricovero in ospedale per un’infezione. I medici di sbagliavano.

Una donna, a seguito di una sua malattia, è stata dichiarata sterile dai medici che la seguivano. Non le avevano dato la minima possibilità di rimanere incinta perché per loro “il suo corpo non avrebbe retto una gravidanza”. Quando poi è stata ricoverata in ospedale per un’infezione ha ricevuto una bella notizia che sia lei e sia suo marito non si aspettavano.

Donna sterile non poteva avere figli: la sua sorpresa dopo un ricovero in ospedale

Hannah Rosenfelder, 29 anni, è nata con atresia biliare, una rara malattia del fegato che può essere fatale. All’età di 25 anni aveva già avuto due trapianti di fegato ed i medici le hanno detto che sarebbe stato improbabile che avesse figli perché il suo corpo non riusciva a gestire la gravidanza, come riportato dal The Sun. A causa della sua patologia, ha vissuto una vita diversa da quella delle altre ragazzine.

LEGGI ANCHE > “CARA STERILITA’, TI HO ODIATA, MA TI RINGRAZIO”: LA LETTERA DI UNA MAMMA | FOTO

Infatti, era spesso assente a scuola e costretta a portare con sé medicinali e dispositivi medici quando si trovava in aula. Suo marito Ryan, sempre al suo fianco, non ha mai smesso di incoraggiarla. Dopo il secondo intervento si è sentita dire dai medici che non avrebbe avuto figli: “Quando i miei amici hanno cominciato ad avere figli mentre io lottavo per la vita dopo il secondo trapianto, sono rimasta molto delusa, volevo solo sentirmi come le altre donne”.

A marzo del 2017 è stata ricoverata con un’infezione al fegato solo per scoprire, attraverso un test di gravidanza di routine, che in realtà era incinta di sei settimane: “Il medico è entrato e mi ha chiesto se ero consapevole di essere incinta. Ero scioccata e gli ho chiesto di ripeterlo tre volte prima che finalmente mi chiedesse se avevo capito cosa mi stava dicendo”.

LEGGI ANCHE > L’UTERO NON E’ STERILE E I BATTERI INFLUENZANO LA FECONDAZIONE

I medici hanno consigliato sia a lei e sia a suo marito di non riporre troppe speranze nella gravidanza perché potrebbe non riuscire ad essere portata a termine. Dopo un primo periodo che tutto andava bene, al terzo trimestre a seguito di varie infezioni le hanno dovuto indurre il parto. Alla 37esima settimana, nell’ottobre del 2017, la donna ha dato alla luce una bambina in ottimo stato di salute.

La piccola Hadley pesava 3,5 Kg e la neo mamma era felicissima: “Nel momento in cui l’ho presa in braccio, tutto si è fermato. Non riuscivo a credere di avere la mia preziosa bimba, quando tutti mi avevano detto che era impossibile”. Poi ha affermato: “Ho provato tanta gratitudine per le mie famiglie donatrici perché se non fosse stato per loro, non l’avrei mai avuta. Hadley mi ha dato un altro motivo per continuare a lottare per la mia salute”.

LEGGI ANCHE > INFERTILIA’ | L’ALLARME DEGLI ESPERTI SULLE CAUSE: COLPISCE 1 PERSONA SU 4

Hadley adesso ha da poco compiuto due anni e la sua mamma le ha scritto un bel messaggio per il suo compleanno: “Buon compleanno principessa! Due anni fa mi hai fatto diventare mamma, non avrei mai pensato di essere chiamata così. Mi hai insegnato tanto su me stessa e mi hai spinto a lavorare più duramente su di me di quanto non abbia mai fatto prima. Sei forte, felice, uno spirito libero, amorevole e così audace! Dio sapeva esattamente di cosa aveva bisogno la nostra piccola famiglia ed eri tu. So che sei stata messa qui per fare grandi cose. Devi inseguire i tuoi sogni e sapere che sarai sempre amata qualsiasi cosa ti accada. Non vedo l’ora di vederti crescere! Ti voglio tanto bene buon 2° compleanno ragazza mia!!”.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa storia così bella?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.