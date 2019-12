Una mamma ha visto il volto del padre nel sonogramma della figlia.

Shantel Carillo è una mamma che sostiene di aver visto il volto di suo padre nel sonogramma della figlia, ancora nella sua pancia.

Una mamma vede qualcosa di strano dopo una visita

Stando a quanto la donna ha riferito ad Abc7 lei ritiene di intravedere perfettamente il volto del nonno della piccina comprese le guance e le labbra. Addirittura Shantel ha visto anche un cappello che l’uomo usava indossare. Quando Shantel ha condiviso lo scatto in tanti hanno osservato: “ah sembra che qualcuno stia baciando la tua bambina”. La mamma allora ha osservato la foto e ha notato che non era qualcuno.

Per lei l’immagine non è strana o inquietante, anzi, lei ci vede qualche messaggio. Suo padre Charles detto Chuck purtroppo è morto nel 2016 e non sarà vicino alla nipotina per vederla crescere. Secondo lei questa foto è il segnale che l’uomo dall’alto continua ad essere vicino a sua figlia e i suoi bambini. La donna aggiunge: “è carina da guardare e una grande storia da raccontare”.

“Ho trovato un’immagine di mio padre che guarda mia figlia nello stesso modo in cui guardava gli ultrasuoni ed è come se l’avessi preso in pieno”. La mamma prosegue: “ha il suo naso, le sue piccole guance piene, il doppio mento. Oltretutto mio papà indossava un cappotto come quello, le sue labbre toccano mia figlia perfettamente”. L’immagine è di conforto per questa mamma che attende la sua seconda figlia per il 2020. “Mio papà sarebbe molto felice, sento come se lui cercasse di includersi in qualche modo”. Unimamme, cosa ne pensate di questa storia di cui si parla su The Stir?

