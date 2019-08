Una mamma, Shelby Beck, era al parco con la figlia quando un’estranea con figli piccoli le ha chiesto un piccolo favore.

Shelby Beck è una mamma come tante che, in una bella giornata di sole era al parco con la figlia, ed ecco ciò che ha condiviso sui social.

Una mamma aiuta un’altra mamma

“Questa mattina mentre ero al parco ho notato una mamma che giocava a palla con la sua piccolina mentre ondeggiava avanti e indietro dando un colpetto al sederino del neonato ripiegato in modo stretto sul suo petto.

Un po’ di tempo dopo ho gettato un’occhiata vedendola avvicinarsi. Lei ha scrollato le spalle e ha detto con calma: “sono un po’ in imbarazzo a chiederlo, ma per caso ha della crema solare?” Come se in qualche modo si vergognasse di aver dimenticato di preparare la crema solare oggi.

Care compagne mamme,

per favore chiedetemi se ho della crema solare, chiedetemi se ho salviette, pannolini per bambini o perfino spuntini extra.

Chidetemi se i vostri piccolini possono sedersi e giocare con noi finché non trovate una panchina all’ombra per allattare il vostro neonato.

LEGGI ANCHE > SOLIDARIETà TRA MAMME: LA LETTERA DI TARA JEAN A UNA MAMMA ESAUSTA

Datemi il vostro telefono e chiedetemi di scattare una foto insieme ai vostri dolci piccini, sappiamo che le mamme non sono in abbastanza foto.

Chiedete aiuto, chiedete amore, chiedete qualsiasi cosa.

Anche se siamo estranee, rivolgetevi a me.

Non è facile essere responsabili per piccoli esseri umani, ma lo è di più se ci aiutiamo gli uni con gli altri.

Ci siamo dentro tutti insieme”.

Il messaggio di questa mamma pubblicato su Facebook ha ottenuto 430 131 Like e 290 mila condivisioni.

Unimamme, voi cosa ne pensate delle sue belle parole e della solidarietà manifesta nei confronti delle altre mamme come lei?

Voi avete mai aiutato un’altra mamma mentre era al parco giochi o al supermercato, in qualche negozio?