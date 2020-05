Un asilo di Castellanza propone di far indossare ai bambini un braccialetto elettronico che si illumina quando i bambini si avvicinano troppo.

Unimamme, in questo momento in cui il distanziamento sociale è fondamentale, la scuola d’infanzia Eugenio Cantoni di Castellanza, ha avanzato una proposta che ha lasciato alcune persone perplesse. Il Preside della scuola vorrebbe dotare i bambini di braccialetti che suonano se i piccoli si avvicinano troppo.

Bambini con braccialetto che suona: funzionerà?

Ecco con quali parole ha spiegato la sua idea il preside Eugenio Cantoni: ““Stiamo lavorando fin dal primo giorno di chiusura dell’asilo per garantire una riapertura in sicurezza e serenità per tutti. Il funzionamento del braccialetto verrà spiegato ai bambini dalle maestre con l’aiuto della nostra psicologa. Stiamo già studiando le metodologie più adatte, in modo che vivano il tutto come un gioco e questo per loro non diventi un motivo di ansia”. Questi braccialetti, come avete letto, servono a favorire il distanziamento sociale. I braccialetti vibrano e si illuminano se si avvicinano troppo alle persone.

Questa scuola in provincia di Varese ha 150 bambini e 20 dipendenti. Il preside ha spiegato che sono stati ordinati “200 braccialetti, perché tutti li indosseranno, dai piccoli in classe alle maestre, dalle cuoche alle addette alle pulizie. Ci verranno consegnati a fine mese. L’azienda di Bari a cui ci siamo rivolti li stava producendo per le palestre, ma dopo la nostra richiesta li ha ripensati in modo da renderli fruibili anche per il mondo delle scuole. Quelli realizzati per noi avranno misure più piccole rispetto a quella standard e colori diversi. E il costo per le famiglie sarà minimo. Si parla di pochi euro al mese“.

Il costo di questo strumento ricadrà sulle famiglie dei piccoli, ma il Preside assicura che i costi saranno contenuti. Oltre ad aiutare a mantenere la distanza sociale si possono monitorare i contatti di chi lo indossa. “e un’insegnante o un bambino dovesse risultare positivo al coronavirus sarebbe subito possibile capire a chi è stato vicino e per quanto tempo”. A ogni modo le famiglie più sospettose devono sapere che per ogni braccialetto acquistato, l’azienda produttire, la Metawellness farà una donazione alle associazione presenti nel territorio di Castellanza. L’amministratrice dell’azienda, Antonella Barracane, su Il Giornale, ha spiegato che questi braccialetti vengono usati anche nelle piscine, nelle lezioni di acquagym dove si deve mantenere la distanza per non toccarsi durante gli esercizi. Solitamente questi braccialetti costano 25 euro l’uno.

Il preside ci tiene a sottolineare che nel braccialetto non c’è nessuna App e che quindi la privacy è salva. Il braccialetto memorizza i contatti e l’ora, se chi lo indossa poi risulterà essere positivo si potranno ricostruire i contatti. I dati si possono scaricare solo con un software apposito e i dati non finiscono mai su un server. Sempre il preside sostiene che l’innovazione è stata accolta in modo favorevole: “siamo tempestati di telefonate da parte di altre scuole che ci chiedono informazioni. Ne siamo felici, perché mai come in questo periodo è importante fare rete. Peraltro il braccialetto è solo la punta dell’iceberg. Il lavoro che stiamo facendo è ben più ampio e comprende la stesura di protocolli sanitari ad hoc e una rimodulazione degli spazi. Ci siamo basati sulle linee guida che stanno usando in Francia e Germania, dove si parla già della riapertura degli asili, mentre da noi il governo non si sbilancia”. Mirella Ceriani, sindaca di Castellanza ha commentato: “Mi sembra uno strumento molto utile in vista della ripresa. Non sappiamo cosa accadrà nei prossimi mesi, ma senza dubbio i genitori dovranno tornare al lavoro e avranno bisogno di un luogo sicuro in cui lasciare i loro figli”.

In realtà non tutti hanno apprezzato questa novità, molte persone sono perplesse. Qualcuno sostiene che bambini così piccoli la prenderanno come un gioco e si avvicineranno di proposito per innescare il meccanismo. Altri paragonano il braccialetto a quello dei criminali ai domiciliari. Unimamme, voi cosa ne pensate di quanto riportato su Repubblica?

