Mara Venier si racconta in un’intervista dove racconta il suo ruolo di nonna e di come è stata una mamma poco matura per la sua giovane età.

Una delle conduttrici più famose ed amate della televisione italiana è Mara Venier. Oltre ad essere attrice, conduttrice ed opinionista è anche mamma e nonna.

La Venier ha due figli, avuti da due diversi mariti: Elisabetta che l’ha resa nonna di Claudio, di due anni e Paolo che l’ha resa nonna di Giulio di 17 anni.

Con i nipoti ha un rapporto bellissimo, fatto di baci e coccole con il più piccolo e di complicità con il nipote maggiore.

I miei nipoti sono la mia ragione di vita. Io mamma a 17 anni, ma non ero matura”: l’intervista a Mara Venier

In un’intervista al Corriere della Sera, Mara Venier si confessa raccontando il suo ruolo di nonna, ma anche di mamma: ”Non ho paura di dire che i miei nipoti sono la mia ragione di vita. E anche la parola, nonna, mi piace proprio. Non mi ha mai spaventata. Sono diventata mamma a 17 anni, è stata una gioia grandissima ma non ero matura. Quando sono diventata nonna ne avevo poco più di 50 e poi 66: con i miei nipoti la gioia è diventata assoluta”.

Visualizza questo post su Instagram La mia famiglia ❤️#lamiavita #happybirthdayclaudietto Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 6 Giu 2019 alle ore 1:29 PDT

Con Giulio e Claudio ha un rapporto mollo bello e fa le cose che con i suoi figli non ha mai fatto: “Giulio, che è un figo pazzesco, dice che sono una nonna rock, tendo molto a difenderlo, a sposare le sue ragioni. Claudietto è pazzo dei capelli biondi, io lo lascio giocare con i miei, li tira come un pazzo… passo dei momenti di totale felicità con loro. Ero giovane quando sono diventata mamma… nella mia vita la carriera non ha mai avuto la priorità, quindi non è stato quello. Il successo televisivo poi è arrivato tardi, avevo già 40 anni e i figli erano grandi”.

Ha sempre desiderato fare la nonna: “Io il desiderio di diventare nonna l’ho sempre avuto. Anzi, è diverso, io da nonna non capisco più niente. Quando Elisabetta mi ha detto che era incinta sono stata strafelice. Oggi sono molto orgogliosa di Giulio, del ragazzo che è diventato, con lui c’è tanta complicità. Andiamo insieme per negozi, oppure ai concerti… Lui però non vuole si sappia troppo che sono sua nonna… quando lo vado a prendere a scuola lo aspetto dietro un muretto e quasi lui finge di non vedermi, all’inizio. Per scherzare un po’ ogni tanto gli scrivo su Instagram: “Amore della nonna”. Lui cancella subito i miei messaggi e io rido. Però ogni tanto anche mi dice: dai, taggami in questa foto così prendo qualche follower”.

Visualizza questo post su Instagram Il mio Giulio❤️amore di nonna ….😍😍😍😍 #nonnaenipote Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 8 Mar 2018 alle ore 7:48 PST

A Giulio, Mara Venier, vuole insegnare a seguire il suo cuore e che deve capire “bene cosa desidera fare nella vita e provarci, non scegliendo di accontentare gli altri e facendo quello che si aspettano da lui”.

Con il nipote più piccolo, Claudio, arrivato in un momento particolare e con lui fa di tutto, dai giochi agli abbracci: “Lui è arrivato in un momento particolare della mia vita. Avevo perso da poco mia mamma, che dava un senso alla mia vita. Non sorridevo più, non ho avuto voglia di farlo per un lunghissimo periodo… è stato molto, molto brutto per me. Poi è arrivato questo bimbo e mi ha ridato la felicità. Io con lui mi diverto proprio. In generale per i miei nipoti mi sbrodolo, ma con lui faccio tutto quello che mi chiede. Penso sia un miracolo mandato proprio dalla mia mamma. Insieme giochiamo a nascondino, facciamo di tutto. Ho due vertebre spostate, i medici mi hanno detto di non sollevare pesi ma me ne frego. È molto fisico, mi abbraccia tanto e lo lascio fare, eccome. E se sto due o tre giorni senza vederlo sto male, almeno dieci minuti ma devo salutarlo”.

Visualizza questo post su Instagram Ciao a tutti….😘😘😘🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎶🎶🎶dove andranno a finire i palloncini 🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶❤️ #republicadominicana Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 16 Ago 2019 alle ore 7:58 PDT

Nell’intervista la Venier racconta di come l’essere nonna l’ha resa molto apprensiva: “Da nonna sono molto apprensiva, ad esempio, a vent’anni ero più incosciente. Prima prendevo tutto con più leggerezza, da grandi ci si rimbambisce. Poi li difendo su tutto. Se a mio nipote dopo due ore tolgono la playstation dico ai suoi genitori: “Ma ridategliela ancora un pochino…”. Sì, mi metto in mezzo, li vizio. Quando Claudio dorme a casa con me, non mi vergogno a dire che mi piazzo fuori dalla porta e aspetto che si svegli, così se succede sono subito lì”. “Vorrei che i genitori uscisserò di più per fare la baby-sitter“.

Voi unimamma cosa ne pensate delle parole di Mara Venier?