Maria De Filippi parla delle sue paure prima di diventare madre di Gabriele nel 2002. E racconta il legame con il figlio, adottato con Maurizio Costanzo.

La conduttrice di molti programmi televisivi, tra i quali Amici e C’è posta per te, trasmessi da canale 5, Maria de Filippi ha raccontato in un’intervista di un momento molto particolare della sua vita. L’intervista è stata rilascia al Fatto Quotidiano, tra i vari argomenti trattati quello sull’adozione di suo figlio Gabriele.

Maria De Filippi racconta l’adozione del figlio Gabriele: “Il giorno prima ero terrorizzata”

Maria De Filippi è sposata con Maurizio Costanzo dal 1995. Con lui ha deciso nel 2002 di adottare un bambino. Durante l’intervista ha raccontato le paure vissute di fronte all’adozione e alla notizia che sarebbe diventata mamma. La coppia ha adottato un bambino che all’epoca aveva 10 anni, Gabriele: “Ho avuto tantissima paura, il giorno prima di conoscerlo ero terrorizzata. Quando la prima volta ho visto la sua foto mi sono detta: Adesso cosa faccio se non sono capace?. Non si nasce madri, si impara con il tempo e si cresce insieme”.

In questi anni Maria è riuscita a costruire con Gabriele un bellissimo rapporto, fatto di complicità e di affetto. Il percorso per costruire un legame con un bambino già “grande” non è stato facile, ma ci sono riusciti. Oggi, Gabriele lavora nella Fascino, la casa di produzione creata dalla De Filippi e da Costanzo. Spesso è dietro le quinte di programmi televisivi di successo, da Amici a Uomini e Donne, sino a C’è Posta Per Te. Viene però trattato come tutti gli altri dipendenti: “Ogni tanto mi arrabbio quando non è puntuale. Non lo riprendo io, ma ci sono persone deputate a farlo. Quando non si svegliava al mattino per andare al lavoro lo svegliavo, adesso non lo sveglio più perché è giusto che prenda un cazziatone”.

La conduttrice televisiva ha parlato anche del legame che la lega con Maurizio Costanzo. I due si sono conosciuti quando lei aveva 28 anni e lui 52 ed era anche sposato: “Maurizio rappresentava un punto fermo, centrale. Io ero meno solida, vivevo una relazione con un ragazzo in qualche modo trascinata da sei anni. Sono arrivata a Roma ho visto un uomo intelligente che mi capiva ed era profondamente buono, mi ha conquistato. Non è stato facile spiegarlo ai miei genitori ma la mia non era una forma di ribellione”.

Costanzo prima di sposare Maria aveva già alle spalle due matrimoni: “Il nostro matrimonio è durato più di tutti gli altri perché io ho rispettato il suo lavoro. A un certo punto ho iniziato a lavorare come lui perché era l’unico modo per stare con lui, lo guardavo e pian piano ho imparato”.

Voi unimamme eravate a conoscenza di queste dichiarazioni della De Filippi?