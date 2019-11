La figlia di Mario Balotelli è stata presa di mira con frasi razziste quando era all’asilo. Lo ha raccontato Raffaella Fico in un’intervista.

Durante l’ultima partita di campionato di calcio, il giocatore Mario Balotelli è stato vittima di razzismo. Non è la prima volta che il famoso giocatore viene preso di mira con cori razziali, ma anche un altro membro della sua famiglia ha subito un episodio simile.

“Negra di m…”: la figlia di Mario Balotelli vittima di razzismo, il racconto di raffaella Fico

Nel 2012 Mario Balotelli ha avuto una figlia con la showgirl Raffaella Fico, Pia. La show girl ha raccontato in un’intervista durante la trasmissione di Rai Uno, Storie Italiane, di un episodio sgradevole che ha subito la figlia, solo a causa del suo colore di pelle: “All’asilo, qualche anno fa, è capitato un episodio bruttissimo all’asilo qualche anno fa. Una bambina si è rivolta in malo modo a mia figlia: Tu sei una negra di m***a, tu porti le infezioni, non ti posso dare la mano e prestare i miei giocattoli”.

Parole terribili che diventano ancora più pesanti se si pensa che sono stati pronunciate da una bambina dell’asilo, parole che avrà, forse, sentito in famiglia. Come racconta Rafaella, Pia ha chiesto alla madre il significato di quell’affermazione: “Pia mi chiese cosa significava negra. Come puoi spiegare tutto ciò ad una bambina così piccola? Queste cose sono così tristi nel 2019. Fa male, è brutto. Credo in un cambiamento e nella maturità delle persone. Altre volte, ho paura che Pia possa imbattersi ancora in queste cose“.

Raffaella ha raccontato di essersi trovata allo stadio anche quando Balotelli è stato insultato: “Stavamo guardando la partita, per fortuna ha visto solo il primo tempo. Noi la scena di Mario che ha tirato il pallone e ha fermato il gioco non l’abbiamo visto”. La bambina ha però visto un’intervista al padre, subito dopo la partita, e percependo la sua amarezza ha voluto mandargli un sms: “Sono stupidi, papà. Non ascoltarli”, come riportato da Huffingtonpost.

Anche la showgirl quando era fidanzata con Balotelli è stata vittima di diversi episodi spiacevoli: “Quando stavo con lui e facevo le serate in discoteca, mi è capitato che quando e entravo mi facevano il verso della scimmia”. Anche Mario Balotelli, in un’intervista alle Iene, successiva alla partita che il Brescia, la sua squadra, ha disputato contro il Verona ha raccontato che questi insulti fanno ancora più male perchè c’era la figlia allo stadio: “Fa il triplo più male. Anche a lei è già successo, ma non puoi insultare un bambino che dice certe parole. L’educazione e il rispetto arrivano da noi adulti. Se mi dici scemo lascio stare, se mi dici negro no. Non è un errore. Se io non reagisco non succede nulla. Negro non è un errore, è cosa grave”.

