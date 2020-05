Il cantante Mario Biondi diventerà tra poco di nuovo papà di una bambina. La piccola avrà otto fratelli e sorelle, una bella famiglia allargata.

Il cantante compositore ed arrangiatore siciliano, Mario Biondi, ha fatto un annuncio a Radio2 Social Club. Durante la trasmissione condotto da Luca Barbarossa, Andrea Perroni e Neri Marcorè, il cantante ha annunciato si aspettare una figlia femmina. Potrebbe essere una notizia come tante altre se non si pensa che il cantante ha già 8 figli da tre compagne.

Mario Biondi papà: l’annuncio a Radio2, si chiamerà Matilda

In anteprima a Radio2 Social Club, Mario Biondi, ha fatto un grande annuncio. Il cantante ha comunicato di aver da poco scoperto che diventerà papà per la nova volta. Il cantante che il 20 aprile 2020 ha pubblicato il singolo “Il nostro tempo” partecipando alle iniziative di sostegno durante la pandemia di Covid-19, avrà dalla sua ultima compagna una bambina che hanno deciso di chiamarla Matilda.

A 47 anni, Mario Biondi, non è mai stato un personaggio che amava condividere la sua vita, ma una notizia così particolare non poteva tenerla nascosta. I suoi precedenti figli sono nati da tre mogli diversi. Dalla prima moglie, Monica Farina, con la quale è stato per 15 anni ha avuto sei figli: Marzio, Zoe, Marica, Chiara, Ray e Louis Mario. Nel 2015 ha un’altra figlia da Giorgia Albarello che nel 2007 ha partecipato a Miss Italia arrivando terza. Dalla loro relazione, durata dal 2013 al 2014, è nata Mia, settima figlia dell’artista. La coppia ha anche adottato a distanza altri due bambini.

Nel 2016 è nato l’ottavo figlio di nome Mil, dall’attuale compagna dalla quale avrà anche la piccola Matilde.

Il cantante è molto legato ai suoi ragazzi, che hanno età molto differenti e si fida del loro giudizio tanto da fargli ascoltare i suoi pezzi in anteprima: “I miei figli sono la mia prima giuria. In genere gli faccio ascoltare le mie canzoni in auto: li guardo, li osservo e aspetto. Poi iniziano a chiedermi, ma questa canzone è nuova? E mi domandano con chi l’ho suonata, dove l’ho registrata: quando cominciano le domande, significa che ha suscitato interesse”.



Voi unimamme eravate a conoscenza della vita privata di Mario Biondi?