Ultimo messaggio del 2 dicembre a Medjugorje alla veggente Mirjana.

Care Unimamme continuamo a condividere i messaggi ufficiali di Medjugorje diffusi dalla parrocchia di Medjugorje, tradotto in diverse lingue. Quello del 2 di ogni mese è quello consegnato a Mirjana alla croce blu presente ai piedi della collina delle apparizioni.

Di seguito il messaggio per voi tradotto italiano.

Ultimo Messaggio Medjugorje: 2 dicembre 2019

“Cari figli, mentre guardo voi che amate mio Figlio, il mio cuore è colmo di tenerezza. Vi benedico con la mia benedizione materna. Con la mia benedizione materna benedico anche i vostri pastori. Voi che pronunciate le parole di mio Figlio, benedite con le Sue mani e lo amate così tanto che siete pronti, con gioia, a fare ogni sacrificio per Lui. Voi che seguite Lui che è stato il prima pastore, il primo missionario. Figli miei, apostoli del mio amore, vivere e operare per gli altri, per tutti coloro che amate per mezzo di mio Figlio, è gioia e consolazione per la vita terrena. Se per mezzo della preghiera, dell’amore e del sacrificio, il regno di Dio è nei vostri cuori, allora la vostra vita è gioiosa e serena. In mezzo a coloro che amano mio Figlio e che si amano reciprocamente per mezzo del Suo amore, le parole non sono necessarie, basta lo sguardo per sentire le parole non dette, non pronunciate e i sentimenti non espressi. Là dove regna l’amore, il tempo non si calcola più. Noi siamo con voi. Mio Figlio vi conosce e vi ama. L’amore è ciò che vi porta a me e per mezzo di questo amore, io verrò sempre da voi e vi parlerò delle opere della salvezza. Desidero che tutti i miei figli, abbiano la fede e i sentimenti e sentano il mio amore materno che vi conduce a Gesù. Perciò voi, figli miei, dove andate, illuminate con l’amore e con la fede come apostoli dell’amore. Vi ringrazio.”

Per dare una continuità pubblichiamo anche quello dello scorso anno 2 dicembre 2018:

“Cari figli, quando venite a me con cuori aperti e puri, come madre, sappiate che vi ascolto, vi incoraggio e sopratutto intercedo per voi presso mio Figlio. So che desiderate avere una fede forte e dimostrarla nella maniera corretta. Ciò che mio Figlio vi chiede è una fede sincera, forte e profonda cosicché qualsiasi modo in cui la dimostrate è corretto. La fede è un segreto meraviglioso, che si cura del cuore. Lei è tra il Padre Celeste e tutti i suoi figli. La si riconosce grazie ai frutti dell’amore che avete verso tutte le creature di Dio. Apostoli del mio amore, figli miei, abbiate fiducia in mio Figlio, aiutate affinché tutti i miei figli conoscano il mio amore. Voi siete la mia speranza, voi che cercate di amare sinceramente mio Figlio. In nome dell’amore, per la vostra salvezza, secondo la volontà del Padre Celeste, di mio Figlio, io sono qui, in mezzo a voi. Apostoli del mio amore, che con la preghiera ed il sacrifico, i vostri cuori siano illuminati dalla luce e dall’amore di mio Figlio.Che questa luce e questo amore illuminino tutti coloro che incontrate, che li riportino verso mio Figlio. Io sono con voi. In special modo sono con i vostri pastori. Con il mio amore materno, vi illumino e vi incoraggio. Che con le loro mani, benedette da mio Figlio, benedicano tutto il mondo. Vi ringrazio”

Unimamme, che ne pensate di questo messaggio?