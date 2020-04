Messaggio Medjugorje del 25 aprile 2020. Oggi è stato diffuso il messaggio della Madonna alla veggente Marjia Pavlovic come ogni 25 del mese.

Di seguito la versione in italiano.

Medjugorje: messaggio a Marjja del 25 aprile 2020

“Cari figli! Questo tempo sia per voi un’ esortazione alla conversione personale. Figlioli, pregate nella solitudine lo Spirito Santo affinché vi rafforzi nella fede e nella fiducia in Dio per poter essere i degni testimoni dell’amore che Dio vi regala attraverso la mia presenza. Figlioli, non permettete che le prove vi induriscano il cuore e che la preghiera sia come un deserto. Siate il riflesso dell’amore di Dio e testimoniate Gesù Risorto con le vostre vite. Io sono con voi e vi amo tutti con il mio amore materno. Grazie per aver risposto alla mia chiamata“.

Per continuità pubblichiamo di seguito anche il messaggio del 25 aprile dello scorso anno:

“Cari figli! Questo è tempo di grazia, tempo di misericordia per ciascuno di voi. Figlioli, non permettete che il vento dell’odio e dell’inquietudine regni in voi e attorno a voi. Voi, figlioli, siete invitati ad essere amore e preghiera. Il diavolo vuole l’inquietudine e il disordine ma voi, figlioli, siate la gioia di Gesù Risorto il quale è morto e risorto per ciascuno di voi. Lui ha vinto la morte per donarvi la vita, la vita eterna. Perciò, figlioli, testimoniate e siate fieri di essere risorti in Lui. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”

Naturalmente la quarantena legata alla pandemia da Coronavirus ha avuto conseguenze anche su questa cittadina: non si celebrano più messe dal vivo e i pellegrini non giungono più. Ciò nonostante sono tantissimi i fedeli che seguono le dirette tramite i social network. Il parroco Padre Marinko Sakota ha infatti deciso di organizzare una preghiera comunitaria in diretta video ogni giovedì sera, spiegando come il messaggio di pace da Medjugorje debba continuare a farsi strada nei cuori.

Proprio sull’affidamento alla Madonna è intervenuto anche Papa Francesco che ha invitato le famiglie a recitare il Rosario nel mese di maggio, accompagnandolo con 2 preghiere da recitare a fine Rosario. La prima è rivolta alla Madonna del Divino Amore, la seconda è un’invocazione per chiedere alla Madonna di intercedere per la fine del Coronavirus e per sostenere tutte le categorie di persone che lottano e soffrono. Di seguito il link dove è possibile leggere la lettera del Papa e le preghiere: invito al Rosario e preghiere del Papa e tutte le info per recitare bene il Rosario.

E voi unimamme che ne pensate di questi messaggi? Leggerete la lettera del Papa?

