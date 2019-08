Medjugorje: Ultimo Messaggio della Madonna del 2 agosto 2019 a Mirjana

Carissime Unimamme anche questo mese condividiamo per chi crede e ce l’ha chiesto i messaggi pubblicati ufficialmente dalla parrocchia di Medjugorje.

Migliaia i fedeli ai piedi della Croce Blu della Collina del Podbrdo che hanno atteso il messaggio anche perché più di 50 mila ragazzi, guidati da 400 sacerdoti, hanno raggiunto questo posto della Bosnia per la 30esima edizione del Festival dei giovani che terminerà il 6 agosto. Per chi volesse seguirlo, il Festival verrà trasmesso in streaming.

Tornando al messaggio, Mirjana, lo ricordiamo, è una delle depositarie di tutti e 10 i segreti ed è colei che li trasmetterà a Padre Peter pochi giorni prima che si avvereranno.

Ultimo Messaggio di Oggi 2 agosto 2019 a Medjugorje:

“Cari figli, grande è l’amore di mio Figlio! Se conosceste la grandezza del suo amore, non smettereste di adorarlo e ringraziarlo. Lui è sempre vivo con voi nell’Eucaristia, poiché l’Eucaristia è il suo Cuore. L’Eucaristia è il cuore della fede. Egli non vi ha mai abbandonato: anche quando voi avete cercato di allontanarvi da Lui, egli non si è allontanato da voi. Perciò il mio Cuore materno è felice quando vede che, colmi d’amore, ritornate a lui; quando io vedo che andate a lui sulla via della riconciliazione, dell’amore e della speranza. Il mio Cuore materno sa che, quando vi incamminate sulla via della fede, siete dei virgulti, dei germogli; ma, con la preghiera e il digiuno, sarete dei frutti, il mio fiore, gli apostoli del mio amore. Sarete portatori di luce e, con l’amore e la speranza, illuminerete tutti attorno a voi. Figli miei, come Madre vi prego: pregate, riflettete, meditate. Tutto ciò che vi accade di bello, di doloroso, di lieto e di santo fa sì che cresciate spiritualmente, che mio Figlio cresca in voi. Figli miei, abbandonatevi a lui, credete a lui, confidate nel suo amore: sia lui a guidarvi! L’Eucaristia sia il luogo in cui nutrite le vostre anime, per poi diffondere l’amore e la verità, testimoniare mio Figlio. Vi ringrazio”

Riportiamo anche quello dello scorso mese, del 2 luglio 2019:

“Cari figli, per volontà del Padre Misericordioso, vi ho dato e vi donerò sempre segni divini della mia presenza materna. Figli miei, questo è il desiderio materno per la guarigione delle anime. Questo è il desiderio che ogni mio figlio abbia una fede autentica, che viva una miracolosa esperienza bevendo dalla fonte le parole di mio Figlio, le parole della vita. Figli miei, la luce della fede, mio Figlio ha portato al mondo con il Suo amore e con il Suo sacrificio, vi ha mostrato la via della fede. Perciò figli miei, la fede eleva il dolore e la sofferenza, una fede autentica fa la preghiera più sentita e fa le opere della misericordia. Un colloquio è un dono. Questi figli che hanno la fede, una fede autentica, sono felici nonostante tutto, perché vivono l’inizio della felicità celeste sulla terra. Perciò, figli miei, apostoli del mio amore, vi invito a seguire l’esempio di una fede autentica, che portiate la luce là dove ci sono le tenebre, che viviate mio Figlio. Figli miei, come madre vi parlo. Non potete camminare sulla via della fede e seguire mio Figlio senza i vostri pastori. Pregate affinché abbiano la forza e il cuore per guidarvi. Che le vostre preghiere siano sempre con loro. Vi ringrazio”

