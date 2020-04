Meghan Markle torna in tv e con il marito Harry ‘scarica’ i tabloid inglesi: “Con noi avete chiuso!”.

L’emergenza sanitaria internazionale ha messo in secondo piano le vicende della coppia finora più chiacchierata degli ultimi mesi, anche per le scelte clamorose che hanno lasciato di stucco tutti i loro fan e soprattutto quelli della famiglia reale britannica: i duchi di Sussex Harry e Meghan, che a inizio 2020 hanno comunicato la decisione di staccarsi dalla famiglia reale per fare una vita autonoma e diventare finanziariamente indipendenti. Una scelta che ha fatto perdere loro il titolo di altezze reali, ma non quello di duchi di Sussex, e la generosa dotazione economica pagata dai contribuenti britannici. Harry e Meghan, tuttavia, non sono diventati “poveri”, disponendo comunque di fondi personali.

La coppia comunque si è lanciata a tempo pieno nel mondo delle celebrità e dei personaggi immagine. Saranno proprio lavori legati all’immagine e da “influencer” che i due svolgeranno, sebbene con alcuni paletti ben precisi. Harry si è impegnato personalmente e ha impegnato anche la moglie a rinunciare a ruoli che possano mettere in ridicolo la royal family e soprattutto la regina Elisabetta. Con questi limiti, Meghan tornerà a lavorare come attrice. Anzi ha già iniziato, come doppiatrice nel documentario della Disney “Elephant”. Proprio per l’interpretazione di questo ruolo Meghan è tornata in tv per un’intervista. Ecco cosa è successo.

Meghan Markle torna in tv e con Harry ‘scarica’ i tabloid inglesi

Meghan Markle è tornata ufficialmente alla sua vita di attrice, lasciandosi alle spalle il faticoso e noioso cerimoniale di corte della Casa reale britannica. Dopo alcuni eventi ufficiali a Londra lo scorso marzo, gli ultimi impegni per Buckingham Palace e Sua Maestà la regina Elisabetta, Meghan è tornata alla vita da celebrity, quella che forse le mancava di più. L’attrice è apparsa di nuovo in tv, per la prima volta dopo il distacco dalla royal family. L’occasione è stata la presentazione del suo ruolo come voce narrante nel documentario “Elephant” di Disneynature, trasmesso sulla tv streaming Disney+.

Nel documentario Meghan racconta la migrazione delle elefantesse Gaia e Shani e della loro famiglia, mentre compiono una epica traversata di mille miglia e otto mesi attraverso l’Africa. Un video in esclusiva con l’intervista a Meghan Markle e alcune immagini dal film è stato trasmesso dal programma Good Morning America. L’intervista risale al 2019 ed era stata rilasciata dalla stessa Meghan alla Disney, durante le sessioni di registrazione. Nel video la duchessa di Sussex parla della sua esperienza durante la lavorazione del film. “Sono davvero grata di avere l’opportunità di dare vita a questa storia di elefanti“. “Queste creature sono così maestose e allo stesso tempo sono così sensibili e così legate“.

L’attrice, poi, descrive scherzosamente un bagno nel fango del branco di elefanti: “Tutti gli elefanti più anziani sanno che questa potrebbe essere l’ultima acqua facile per molti mesi, quindi cercano di trarne il massimo“. “Sono stata molto fortunata di poter fare esperienza con gli elefanti nel loro habitat naturale – spiega Meghan -. Quando passi il tempo a trovare una connessione con loro e gli altri animali selvatici, capisci davvero che abbiamo un ruolo da svolgere nella loro conservazione e nella loro sicurezza“. “In questo film vediamo quanto sono straordinari – aggiunge -. I loro ricordi sono fantastici. Il legame stretto del branco, la protezione dei loro giovani. Penso che siano molto più simili a noi che diversi.”

“Spero che quando le persone vedranno questo film – continua Meghan – si rendano conto di quanto siamo legati, e che se avessimo più consapevolezza degli ostacoli che si affrontano, penso che ci prenderemo cura l’uno dell’altro, degli animali e di questo pianeta, in un modo molto diverso“, conclude. “Ecco perché è davvero importante per me poter aiutare a raccontare questa storia“. Il documentario “Elephant” è uscito su Disney+ il 3 aprile scorso.

Nel video, Meghan si presenta con un abbigliamento casual ma elegante: una camicia bianca, impreziosita da due collane con ciondolo zodiacale: uno con il segno del Toro del figlio Archie e un altro con quello della Vergine del marito Harry.

Meghan e Harry: tabloid addio

Il fatto che più sta facendo discutere nelle ultime ore, tuttavia, è la netta presa di posizione di Meghan e Harry contro i tabloid britannici. Non la prima. La coppia aveva già annunciato, lo scorso ottobre, la decisione di ricorrere alle vie legali contro quegli organi di stampa che avevano molestato Meghan e violato la sua privacy. Una decisione senza precedenti, perché nella famiglia reale mai nessuno aveva attaccato la stampa, nonostante i pettegolezzi feroci e alle volte delle vere e proprie campagne diffamatorie. La regola di Buckingham Palace, tuttavia, è sempre stata quella dell’indifferenza, in ossequio a un regale snobismo, tipico di chi non si vuole “sporcare” con il gossip, e probabilmente anche all’antica tradizione anglosassone della libertà di stampa. Harry però non voleva che la moglie facesse la fine della madre, Lady D, che venne letteralmente massacrata dalla stampa scandalistica britannica e perse la vita in quel terribile incidente stradale a Parigi del 1997, mentre l’autista della sua auto cercava di sfuggire ai paparazzi. Forse questa situazione è stata alla base della decisione di lasciare Londra e staccarsi dalla famiglia reale, con il trasferimento in America. Dopo un soggiorno in Canada, ora Harry e Meghan si sono trasferiti a Los Angeles, probabilmente per seguire i loro impegni di lavoro.

Nel frattempo, Meghan e Harry hanno inviato una lettera agli editori dei tabloid britannici per informarli che non hanno nessuna intenzione di collaborare con loro. Lettera di cui la coppia ha dato subito pubblica diffusione con un comunicato stampa. “Troppe vite rovinate senza una buona ragione“, hanno scritto Meghan e Harry, “non ci saranno contatti e nessun impegno“. La lettera è stata indirizzata ai popolari tabloid The Sun, The Daily Mail, The Mirror e The Express, accusati di “avere rovinato la vita di molte persone conosciute e di tanti altri perfetti sconosciuti“. Nei confronti di questi giornali Harry e Meghan non risponderanno alle domande né collaboreranno in alcun modo con essi. Rimangono invece i rapporti con gli altri giornali, perché i duchi di Sussex hanno già spiegato di credere nella libertà dei media e che questa loro scelta non riguarda tutti gli organi di stampa.

“Non si tratta di interrompere la conversazione pubblica o di censurare rapporti accurati. I media hanno tutto il diritto di riferire la loro opinione sul duca e la duchessa di Sussex, buona o cattiva che sia. Ma (il servizio) non può essere basato su una bugia“, hanno precisato Meghan e Harry nel loro comunicato. ” È stato detto che il primo obbligo del giornalismo è la verità. Il duca e la duchessa del Sussex concordano con tutto il cuore“, come riporta D di Repubblica.

Negli ultimi giorni, Harry e Meghan hanno creato anche alla loro associazione di beneficenza Archewell, nome che viene dall’unione della parola greca archè, che significa “sorgente dell’azione” e che ha ispirato anche il nome del loro bambino, Archie, e della parola inglese well, che significa bene ma anche pozzo, sorgente e che evoca “le risorse profonde a cui ognuno deve attingere“.

