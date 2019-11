Medjugorje, messaggio di oggi 25 novembre 2019. Care Unimamme oggi è il giorno che pubblichiamo, per le tante mamme che ce lo hanno richiesto, il messaggio ufficiale che ogni mese viene consegnato a Marja Pavlovic dal 1981. Marja è nata a Medjugorje nel 1965 e quando ha assistito alle prime apparizioni aveva 16 anni. Lei è la veggente che prega per le anime del purgatorio e conosce 9 segreti. Vive in Italia e ha 4 figli.

Messaggio Medjugorje del 25 novembre 2019

Qui sotto potrete leggere il messaggio di oggi: “Cari figli! Questo tempo sia per voi il tempo della preghiera. Senza Dio non avete la pace. Perciò, figlioli, pregate per la pace nei vostri cuori e nelle vostre famiglie affinché Gesù possa nascere in voi e darvi il Suo amore e la Sua benedizione. Il mondo è in guerra perché i cuori sono pieni di odio e di gelosia. Figlioli, l’inquietudine si vede negli occhi perché non avete permesso a Gesù di nascere nella vostra vita. CercateLo, pregate e Lui si donerà a voi nel Bambino che è gioia e pace. Io sono con voi e prego con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata“

LEGGI ANCHE —> MESSAGGIO DEL 25 SETTEMBRE 2019

Di seguito vi riproponiamo anche l’ultimo messaggio, del 25 ottobre scorso. “Cari figli! Oggi vi invito alla preghiera. La preghiera sia il balsamo per la vostra anima perché il frutto della preghiera è la gioia, il dare, il testimoniare Dio agli altri attraverso le vostre vite. Figlioli, se vi abbandonate completamente a Dio, Lui si occuperà di tutto, vi benedirà e i vostri sacrifici avranno senso. Io sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata” E voi unimamme ci siete mai stati a Medjugorje?