A Medjugorje il 2 di ogni mese la veggente Mirjana riceve un messaggio della Madonna. Quest’apparizione avviene tutti i mesi ai piedi del Podbro, la famosa collina di Medjugorje, presso la Croce Blu.

Medjugorje: Messaggio del 2 luglio 2019 a Mirjana

Di seguito il messaggio tradotto:

“Cari figli, per volontà del Padre Misericordioso, vi ho dato e vi donerò sempre segni divini della mia presenza materna. Figli miei, questo è il desiderio materno per la guarigione delle anime. Questo è il desiderio che ogni mio figlio abbia una fede autentica, che viva una miracolosa esperienza bevendo dalla fonte le parole di mio Figlio, le parole della vita. Figli miei, la luce della fede, mio Figlio ha portato al mondo con il Suo amore e con il Suo sacrificio, vi ha mostrato la via della fede. Perciò figli miei, la fede eleva il dolore e la sofferenza, una fede autentica fa la preghiera più sentita e fa le opere della misericordia. Un colloquio è un dono. Questi figli che hanno la fede, una fede autentica, sono felici nonostante tutto, perché vivono l’inizio della felicità celeste sulla terra. Perciò, figli miei, apostoli del mio amore, vi invito a seguire l’esempio di una fede autentica, che portiate la luce là dove ci sono le tenebre, che viviate mio Figlio. Figli miei, come madre vi parlo. Non potete camminare sulla via della fede e seguire mio Figlio senza i vostri pastori. Pregate affinché abbiano la forza e il cuore per guidarvi. Che le vostre preghiere siano sempre con loro. Vi ringrazio”.

Per continuità pubblichiamo anche il messaggio del 2 giugno.

“Cari figli, solo un cuore puro e aperto, farà si che conosciate veramente mio Figlio e che tutti coloro che non conoscono l’amore, lo conoscano per mezzo di voi. Solo l’amore farà si che comprendiate che l’amore è più forte della morte perché il vero amore ha sconfitto la morte e fatto sì che la morte non esista.

Figli miei, il perdono è la forma più sublime dell’amore. Voi, come apostoli del mio amore, dovete pregare per poter essere più forti nello spirito e per poter comprendere e perdonare. Voi, apostoli del mio amore, con comprensione e con il perdono, date esempio d’amore e di misericordia. Poter comprendere e perdonare, sono il dono per il quale bisogna pregare e curarlo. Con il perdono voi mostrate che sapete amare. Guardate solo, figli miei, come il vostro Padre Celeste vi ama con amore così grande, con comprensione, perdono e giustizia e come vi dona me, madre dei vostri cuori.

Ed eccomi qui, in mezzo a voi, per benedirvi con la mia benedizione materna e per invitarvi alla preghiera, al digiuno, per parlarvi e dirvi di credere, di sperare, di perdonare e di pregare per i vostri pastori e al di sopra di tutto, di amare senza fine. Figli miei seguitemi. La mia via è la via dell’amore e della pace, la via di mio Figlio. Questa è la via che porta al trionfo del mio cuore. Vi ringrazio”

E voi unimamme siete mai state alla croce Blu di Medjugorje? Cosa avete provato?