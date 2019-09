Meteo del weekend: arriva l’estate settembrina. Le previsioni del tempo sull’Italia.

Svolta a sorpresa nel meteo per il prossimo weekend, dopo giornate quasi autunnali, con piogge e anche giornate di sole ma con aria decisamente più fresca, sull’Italia torna il caldo con temperature perfino sopra i 30 gradi. Si chiama estate settembrina e ci regalerà un weekend da trascorrere al mare o comunque all’aperto per assaporare le ultime giornate di sole.

Meteo del weekend: torna il caldo con l’estate settembrina

Sarà un weekend all’insegna del caldo, con un deciso rialzo delle temperature che porterà sull’Italia quella che viene chiamata estate settembrina. L’arrivo di una anticiclone subtropicale rinforzerà l’alta pressione, aumentando le temperature anche sopra i 30° C.

Sull’Italia avremo dunque tempo stabile, soleggiato ed estivo per tutto il weekend di sabato 14 e domenica 15 settembre.

Dopo il maltempo dei giorni scorsi, con piogge e temporali soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori, ma con aria fresca anche altrove dove era soleggiato, per via dei venti e del calo delle temperature, è in arrivo per le prossime ore una nuova ondata di caldo, sebbene non come ad agosto, che porterà un deciso rialzo delle temperature, in particolare al Sud e sulle regioni occidentali.

Il caldo comincerà ad arrivare già venerdì 13 settembre, ma è nel weekend che si farà sentire in modo più deciso, regalandoci un ultimo finesettimana d’estate, prima dell’arrivo dell’autunno vero e proprio. Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo centrale e l’Italia aumenterà di giorno in giorno, rafforzato dall’arrivo di correnti calde subtropicali che faranno salire le temperature su tutta Italia, registrando valori tipici estivi, anche superiori ai 30 gradi.

Nella giornata di venerdì 13 settembre il tempo sarà prevalentemente soleggiato su tutta Italia, salvo qualche annuvolamento nelle zone interne del Sud, ma senza fenomeni. Le temperature cominceranno a salire, anche se al primo mattino saranno fresche sulla Pianura Padana e sulle zone interne del Centro per poi raggiungere punte tipiche estive, con massime fino a 27/29° sulla Pianura Padana e fino a 29/32° sulle zone centrali delle regioni tirreniche e in Sardegna, con una notevole escursione termica.

Nel weekend di sabato 14 e domenica 15 settembre il tempo continuerà ad essere stabile, con cieli sereni e soleggiati, eccetto qualche nube sulle zone alpine nella giornata di domenica. Le temperature aumenteranno ancora di qualche grado, con punte diurne fino a 29° C sulla Val Padana e fino a 31/33° sulle zone centrali tirreniche, sulla Sardegna e il Materano. Anche se di prima mattina su Val Padana e zone interne del Centro le temperature saranno ancora fresche.

L’alta pressione insisterà sull’Italia anche all’inizio della prossima settimana, continuando a favorire un clima tipicamente estivo, sole prevalente e temperature elevate. Nei giorni seguenti, tuttavia, dovrebbero arrivare nuove correnti instabili dal Nord Europa.

Scopriamo in dettaglio le previsioni meteo del weekend sull’Italia per il weekend del 14-15 settembre.

PREVISIONI METEO PER SABATO 14 SETTEMBRE

Italia Settentrionale: al Nord tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche velatura in serata con nubi sparse sulle Alpi. Le temperature saranno da clima estivo, con le massime comprese tra i 26° e i 30° C. Venti settentrionali. Mar Ligure quasi calmo, Mare Adriatico settentrionale calmo.

Italia Centrale: anche al centro il tempo sarà stabile, su tutte le regioni, con cieli sereni eccetto qualche velatura di passaggio. Poco nuvoloso sulla Sardegna. Le temperature saranno stabili rispetto all’aumento del giorno prima, con valori massimi compresi tra i 27° e i 32° C. Venti settentrionali. Mar Tirreno poco mosso o mosso, Mare Adriatico da mosso a molto mosso. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni del Sud, salvo qualche annuvolamento diurno sui rilievi interni. Le temperature, già in aumento, si manterranno stazionarie, con le massime su valori compresi tra i 27° e i 31°. Venti settentrionali. Mar Tirreno meridionale mosso, Stretto di Sicilia poco mosso, Mar Ionio molto mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 15 SETTEMBRE

Italia Settentrionale: ancora una giornata di tempo stabile con sole prevalente quasi ovunque, eccetto qualche velatura di passaggio e qualche nube bassa al mattino sulle valli alpine. Le temperature si manterranno ancora stabilmente elevate, con le massime comprese tra i 26° e i 30° C.

Italia Centrale: anche al centro continua il tempo stabile, con l’alta pressione dominante che porta cieli sereni, salvo qualche velatura. Le temperature si manterranno ancora invariate su livelli elevati, con valori superiori alla media del periodo e le massime comprese tra i 27° e i 32° C.

Italia Meridionale: al Sud quasi su tutte le regioni i cieli saranno sereni e soleggiati o al massimo poco nuvolosi, sempre grazie all’alta pressione. Le temperature si manterranno su valori massimi compresi tra i 27° e i 31° C.

Per ulteriori informazioni sul meteo: www.3bmeteo.com

Di seguito la mappa interattiva:



E voi unimamme, avete programmi per il prossimo weekend di settembre? Tenete d’occhio le previsioni del tempo!