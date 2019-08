Meteo del weekend: sole e temporali. Le previsioni degli esperti per l’Italia.

Dopo un Ferragosto soleggiato e con tempo pienamente estivo, salvo qualche variabilità al Nord Italia, e il ritorno per qualche giorno del caldo bollente africano, in particolare al Centro-Sud, il tempo cambia ancora e si annuncia variabile per il weekend del 24-25 agosto sull’Italia, alternando cieli soleggiati a temporali improvvisi anche intensi.

Piogge e temporali, per la verità, hanno raggiunto già il Nord Italia, in particolare le Alpi, e si stanno estendendo al Centro e per la fine della settimana arriveranno anche al Sud. Non sarà una vera e propria perturbazione quanto piuttosto una situazione di instabilità portata da correnti fresche atlantiche presenti sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, che oltre ai fenomeni hanno anche portato via il caldo intenso. Queste condizioni meteorologiche stanno generando temporali anche localmente intensi, con fenomeni che possono manifestarsi in modo improvviso. Ecco le previsioni dei meteorologi per il prossimo weekend.

Meteo del weekend: sole e temporali sull’Italia

Il tempo instabile sta interessando da qualche giorno il Nord Italia, con piogge e temporali sulle Alpi, sulle Prealpi, sulle zone pedemontane e anche sulle pianure, in particolare nei settori nord-occidentali. I temporali sono arrivati al Centro Italia, a cominciare dai rilievi appenninici, sulla Sardegna e sono in arrivo sulle coste adriatiche di Marche e Abruzzo settentrionale. I fenomeni si estenderanno anche al Sud Italia, a cominciare dall’Appennino centro-meridionale e dalle zone interne della Campania, della Calabria e della Puglia. I temporali potranno essere anche localmente intensi.

Nella giornata di venerdì 23 agosto si prevedono piogge e temporali ancora al Nord, in particolare sull’arco alpino, sulle zone pedemontane e l’alta Pianura Padana. I fenomeni si intensificheranno e arriveranno anche la Liguria. Al Centro Italia pioverà sull’Appennino, sulla Toscana e sulle zone interne della Sardegna. L’instabilità raggiungerà anche il Sud, con temporali anche localmente forti sull’Appennino meridionale e precipitazioni sulle zone interne della Sicilia.

La situazione di instabilità generale continuerà anche nel weekend di sabato 24 e domenica 25 agosto, con l’alternanza di precipitazioni a schiarite e tempo soleggiato. L’estate, però, non è ancora finita. Nonostante le piogge e il calo delle temperature, comunque tornate nella media di stagione, passata la fase instabile tornerà il clima pienamente estivo. Per il momento, tra sabato e domenica, sono attesi rovesci e temporali sempre sulle Alpi e sugli Appennini, in estensione alla Pianura Padana, quindi sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. L’instabilità, spiegano i meteorologi di 3bmeteo è portata da una saccatura di bassa pressione in quota all’interno del campo dell’alta pressione, ancora presente sull’Italia. Questa condizione porterà piogge diffuse un po’ ovunque, rovesci e temporali anche improvvisi, con possibili fenomeni localmente intensi. I temporali interesseranno gran parte d’Italia, alternandosi al tempo bello e soleggiato. Le aree più piovose saranno quelle montane e le zone adiacenti. I temporali si verificheranno soprattutto di pomeriggio.

Nella giornata di sabato 24 agosto il tempo sarà instabile al Nord Italia, dove sono previste piogge in pianura, soprattutto nei settori di Nord-ovest, e temporali su Alpi e Appennini, con possibili fenomeni anche forti. Al Centro, piogge e temporali interesseranno la Sardegna, soprattutto le zone interne orientali, la dorsale appenninica, dove i fenomeni si faranno più intensi. Il tempo sarà instabile anche sulle zone interne tirreniche, soprattutto in Toscana. Le piogge dovrebbero attenuarsi in serata. Al Sud il tempo sarà nuvoloso al mattino, poi l’instabilità crescerà nel pomeriggio, quando è atteso l’arrivo dei temporali anche su questa parte d’Italia, in particolare sulla dorsale appenninica, sul Molise, sulla Puglia settentrionale e sulle zone interne della Sicilia.

Nella giornata di domenica 25 agosto, il tempo sarà ancora variabile al Nord ma con fenomeni meno intensi. Sono previste piogge sporadiche sulla Pianura Padana e temporali su Alpi e Prealpi, in attenuazione in serata. Al Centro Italia il tempo sarà parzialmente nuvoloso al mattino e più instabile nel pomeriggio sulle zone interne della Sardegna e sull’Appennino, con possibili temporali sparsi, ma in attenuazione in serata. Al Sud sono previste schiarite al mattino e temporali nel pomeriggio sull’Appennino e sulle zone interne della Sicilia, anche qui in calo alla sera.

Scopriamo in dettaglio le previsioni meteo del weekend sull’Italia per il weekend del 24-25 agosto

PREVISIONI METEO PER SABATO 24 AGOSTO

Italia Settentrionale: tempo ancora variabile al Nord con rovesci e temporali sui rilievi, con sconfinamento sulla Pianura Padana, in particolare centro-occidentale. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 27° e 31° C.

Italia Centrale: nuvolosità irregolare al centro con acquazzoni e temporali sui rilievi interni, in sconfinamento sulle pianure e sulle coste. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 28° e 32° C.

Italia Meridionale: al Sud cieli soleggiati, ma con fenomeni pomeridiani, rovesci e temporali sui rilievi, con possibili sconfinamenti sulle pianure. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 29° e 33° C.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 25 AGOSTO

Italia Settentrionale: soleggiato al mattino al Nord, mentre nel pomeriggio si prevedono fenomeni su Alpi e Prealpi, con possibile sconfinamento sulla Pianura Padana. Le temperature saranno in leggero aumento, con le massime comprese tra i 27° e 32° C.

Italia Centrale: al Centro tempo soleggiato al mattino, con variabilità nelle zone interne al pomeriggio con possibili acquazzoni e temporali. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 28° e 32° C.

Italia Meridionale: tempo soleggiato al mattino al Sud, con possibili acquazzoni o temporali al pomeriggio sui rilievi e sulle zone interne. Le temperature saranno stazionarie, con le massime comprese tra i 29° e 33° C.

