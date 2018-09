Meteo del weekend: tempo variabile nel secondo weekend di settembre. Che tempo farà sull’Italia

Le previsioni meteo per il weekend del 89 settembre 2018 annunciano tempo instabile, ma in miglioramento. Le belle giornate di sole degli ultimi giorni stanno lasciando spazio ad una nuova perturbazione con temporali al Nord Italia già da giovedì 6 settembre, in graduale estensione al Mediterraneo centrale. Le correnti umide provenienti da Occidente porteranno rovesci e temporali, prima sui settori alpini e prealpini, poi sulle pianure di Nord-ovest, sulla Liguria, nella Val Padana centrale e sul basso Triveneto, fino alla Sardegna settentrionale e al medio-alto Tirreno

Venerdì 7 settembre la perturbazione arriverà al Centro e in su parte del Sud Italia. Piogge e temporali saranno diffusi soprattutto sul versante tirrenico centro-settentrionale, sull’alta Campania e a Est sul Triveneto e medio Adriatico. il maltempo investirà l’Appennino centro-settentrionale, con fenomeni che arriveranno fino in Cilento, Basilicata, Puglia. Piogge anche sui settori alpini e prealpini. Nubi in transito sono attese su Isole maggiori e basso versante tirrenico.

Durante il fine settimana del 8-9 settembre l’Italia resterà ancora esposta a correnti occidentali, umide e a tratti instabili, che tuttavia si faranno meno intense, grazie anche alla rimonta dell’alta pressione portata dall’anticiclone delle Azzorre sull’Europa centrale e dall’anticiclone nord africano sul Mediterraneo centrale. Il tempo del weekend, dunque, sarà ancora variabile.

Vediamo in dettaglio le previsioni degli esperti per sabato 8 e domenica 9 settembre.

PREVISIONI METEO PER SABATO 1 SETTEMBRE

Italia Settentrionale: tempo poco nuvoloso, con nubi sparse e schiarite, con maggiori addensamenti sulle Alpi orientali e sulla dorsale emiliana. Piogge e temporali sul Nord-est. Temperature stabili, massime tra 23° e 26° C. Venti deboli meridionali. Mosso il Mar Ligure, calmo l’Adriatico settentrionale.

Italia Centrale: piogge e temporali sulle regioni adriatiche, tempo instabile sulla Toscana interna e la dorsale, poco nuvoloso altrove. Soleggiato sul Lazio. In serata miglioramenti. temperature stabili, con massime tra i 23° e 17° C, in aumento sulla Sardegna. Venti deboli settentrionali. Mar Tirreno poco mosso, Adriatico poco mosso. Mar di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: piogge e temporali sulla Puglia e dorsale. Poco nuvoloso altrove, con nubi sparse e schiarite. Temperature in calo, con massime tra 25° e 28°C. Venti deboli settentrionali. Mar Tirreno meridionale poco mosso. Ionio poco mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 2 SETTEMBRE

Italia Settentrionale: tempo soleggiato o poco nuvoloso, più variabile nel pomeriggio sulle zone alpine e prealpine, con possibili fenomeni e brevi temporali. Temperature in aumento, con massime tra i 26° e i 29°C.

Italia Centrale: tempo stabile al Centro Italia, in prevalenza soleggiato e con cieli sereni. Solo qualche velatura sul versante tirrenico. Temperature in rialzo, con massime tra 25° e 30°C.

Italia Meridionale: al Sud il tempo sarà in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, tranne qualche lieve variabilità diurna sulla dorsale, con brevi rovesci. Temperature stazionarie, con massime tra 26° e 28°C.





