Meteo del weekend del 20 e 21 ottobre 2018: che tempo farà sull’Italia. Le previsioni per il finesettimana.

Le previsioni meteo per il weekend del 20 e 21 ottobre 2018. Ecco che tempo farà sull’Italia.

L’alta pressione insiste sull’Italia, portando sole, bel tempo e temperature decisamente sopra la media stagionale, quasi estive, con umidità e foschie. Nel weekend la situazione non cambierà, anzi, l’alta pressione si rafforzerà con bel tempo e sole quasi ovunque, da Nord a Sud, e temperature fino a 26° C, praticamente estive.

Meteo del weekend 20-21 ottobre: le previsioni

In settimana l’Italia è stata investita da un vortice di bassa pressione che ha portato pioggia e instabilità un po’ ovunque, ma il maltempo si è ritirato quasi subito, lasciando spazio a miglioramenti e all’arrivo dell’alta pressione, che ha riportato il sole e bel tempo su gran parte d’Italia, con temperature massime decisamente alte per il mese di ottobre. Gli ultimi residui del vortice sono sulle Isole Maggiori, in particolare sulla Sicilia orientale, dove nelle prossime ore sono attesi acquazzoni e temporali, anche localmente intensi. Attese piogge anche sulla Sardegna orientale.

Venerdì 19 ottobre 2018 sarà una giornata di bel tempo su quasi tutta Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi, eccetto piogge residuali sulla Sicilia orientale e in misura minore sulle coste della Sardegna orientale. Fenomeni comunque limitati alla prima parte della giornata, che lasceranno poi spazio al sereno.

Sabato 20 ottobre di rinforza l’alta pressione, con bel tempo, cieli sereni e sole quasi ovunque. Le temperature saranno eccezionalmente alte per la fine di ottobre, con temperature massime diurne che potranno raggiungere fino ai 24°-26° C.

Domenica 21 ottobre il tempo sarà ancora prevalentemente soleggiato, ma con nubi in arrivo in serata.

Ecco le previsioni dettagliate dai meteorologi per il weekend.

PREVISIONI METEO PER SABATO 20 OTTOBRE

Italia Settentrionale: giornata soleggiata, con qualche foschia in pianura e locali annuvolamenti sulle Prealpi al mattino. Le temperature saranno stabili, con massime tra i 22° e i 25° C. Venti deboli settentrionali. Mar Ligure poco mosso. Mare Adriatico settentrionale calmo.

Italia Centrale: prevalente bel tempo, eccetto foschie al mattino a fondovalle, con qualche nube di passaggio sulla Sardegna, Temperature in lieve aumento, con massime tra i 21° e i 26° C. Venti localmente moderati o deboli settentrionali. Mar Tirreno mosso o poco mosso, Mare Adriatico mosso, Mare di Sardegna e Canale di Sardegna mossi.

Italia Meridionale: bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, eccetto qualche fenomeno residuo sulla Sicilia meridionale. Tempo ventoso, con temperature in aumento e massime comprese tra i 22° e 25° C. enti localmente moderati settentrionali. Mar Tirreno meridionale quasi calmo, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 21 OTTOBRE

Italia Settentrionale: bel tempo e soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nubi in aumento. Temperature stabili, con massime tra i 22° e i 24° C.

Italia Centrale: tempo prevalentemente soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nubi in aumento sul Mare Adriatico. Temperature in calo, con massime comprese tra i 18° e i 23° C.

Italia Meridionale: tempo poco nuvoloso quasi ovunque. Nubi e piogge sparse sulla bassa Calabria e sulla Sicilia orientale. Temperature lievemente in calo, con le massime comprese trai 20° e i 23° C.

E voi unimamme avete programmi per il weekend? Tenete d’occhio le previsioni meteo!