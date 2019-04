Meteo del ponte del 25 aprile: tempo variabile sull’Italia, tra sole e acquazzoni. Le previsioni.

Sta per iniziare il lungo weekend di ponte del 25 aprile, da giovedì a domenica, e sarà all’insegna del tempo variabile, con una divisione tra Nord e Sud Italia. Infatti, se al Sud avremo prevalentemente bel tempo, caldo e soleggiato, al Nord il tempo sarà instabile, con cielo coperto, piogge e acquazzoni. Ecco la situazione.

Meteo del ponte del 25 aprile: il tempo sull’Italia

Siamo arrivati al 25 aprile, una festa importante per l’Italia che molti utilizzeranno per le gite fuori porta o per le partenze per il lungo weekend di vacanza, da giovedì alla domenica. Ma che tempo farà sull’Italia? Dopo il maltempo di Pasquetta, ci aspetta un 25 aprile variabile, con sole al Sud e pioggia al Nord Italia, ma clima mite ovunque con temperature in rialzo, quasi estive al Centro-sud.

Nella giornata di giovedì 25 aprile, l’Italia sarà investita contemporaneamente da una depressione nordatlantica che raggiungerà il Nord e un promontorio di alta pressione di origine subtropicale che raggiungerà il Sud e il Centro. L’Italia settentrionale sarà interessata da tempo cattivo o instabile, con piogge, acquazzoni e temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, fino alle pianure di Lombardia orientale e Veneto. Al Centro Italia il tempo sarà prevalentemente buono, salvo nubi medio alte e qualche possibile rovescio sull’Appennino centro-settentrionale sui rilievi della Sardegna, con possibili piogge fino alle zone collinari e pianeggianti della Toscana. Al Sud, invece, dominerà l’alta pressione con cieli soleggiati, ma in parte coperti da nubi medio alte e temperature decisamente sopra la media stagionale, con le massime che potranno raggiungere i 27-28°C, anche sule pianure del Lazio e sull’Umbria meridionale. Sul resto del Centro Italia le massime raggiungeranno i 22-24° C. Mentre al Nord i valori saranno più bassi, compresi tra i 17 e 21°C, fino a 23° sull’Emilia Romagna.

Nella giornata di ponte di venerdì 26 aprile, la perturbazione portata dalla corrente depressionaria porterà sull’Italia settentrionale piogge e temporali anche localmente intensi. Pioverà anche sulla Sardegna e sulla Toscana, con sconfinamenti sulle altre regioni centrali, mentre al Sud il tempo si manterrà sostanzialmente buono. Le temperature diminuiranno gradualmente.

Durante il weekend di sabato 27 e domenica 28 aprile, il tempo instabile insisterà al Nord Italia, dove è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione, con un ulteriore calo delle temperature. Mentre al Centro-Sud non sono attesi grandi cambiamenti. Tendenza ancora da confermare.

In dettaglio, le previsioni del tempo sull’Italia per il lungo weekend di ponte del 25 aprile, da giovedì a domenica.

PREVISIONI METEO PER GIOVEDÌ 25 APRILE

Italia Settentrionale: tempo variabile, con nubi sparse e schiarite sulle pianure, instabilità su Alpi e Prealpi con piogge e temporali. Peggioramenti in serata al Nord-ovest. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 18 e i 13° C. Venti deboli meridionali. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale mosso.

Italia Centrale: tempo buono e soleggiato, salvo qualche nube di passaggio e qualche piovasco isolato sull’appennino toscano. Poco nuvoloso sulla Sardegna. Le temperature aumenteranno leggermente, con le massime comprese tra i 22° e i 27° C. Venti da deboli a moderati meridionali. Mar Tirreno poco mosso, Mare Adriatico da mosso a molto mosso. Mar di Sardegna molto mosso, Canale di Sardegna molto mosso.

Italia Meridionale: al Sud il tempo sarà stabile e soleggiato quasi ovunque, eccetto qualche annuvolamento senza fenomeni sull’Appennino e qualche velatura in transito. Possibili piovaschi su Salento e rilievi della Calabria. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 22 e i 27° C. Venti moderati meridionali. Mar Tirreno meridionale mosso, Stretto di Sicilia molto mosso. Mar Ionio molto mosso.

PREVISIONI METEO PER VENERDÌ 26 APRILE

Italia Settentrionale: il Nord sarà interessato da prevalente maltempo, con cieli coperti, piogge e temporali soprattutto al Nord-ovest e neve sulle Alpi, sopra quota 1.600-1.800 metri. Le temperature scenderanno, con le massime comprese tra i 16 e i 21° C. Venti moderati meridionali. Mar Ligure mosso, Adriatico settentrionale molto mosso.

Italia Centrale: tempo in peggioramento su Sardegna e Toscana, con piogge e temporali, che in serata si sposteranno sulle altre regioni: Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo. Le temperature scenderanno, con le massime comprese tra i 22 e i 27° C. Venti moderati meridionali e occidentali. Mar Tirreno poco mosso, Mare Adriatico da mosso a molto mosso. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: al Sud sarà ancora tempo stabile, con sole quasi ovunque eccetto qualche annuvolamento di passaggio sulla costa campana. Le temperature scenderanno anche qui, con le massime comprese tra i 21 e i 26° C. Venti deboli a rotazione variabile. Mar Tirreno meridionale mosso, Stretto di Sicilia mosso, Mare Ionio molto mosso.

TENDENZA METEO PER SABATO 27 APRILE

Italia Settentrionale: sono attese nubi sparse con schiarite sulle Alpi centrali al Nord-ovest e sull’Emilia Romagna, mentre altrove il tempo sarà sereno.

Italia Centrale: tempo sereno sul versante adriatico, con nubi sparse e schiarite su quello tirrenico. Sereno altrove e sulla capitale.

Italia Meridionale: nubi sparse con ampie schiarite sul versante tirrenico. Sereno sulle regioni adriatiche meridionali e sulle Isole Maggiori.

TENDENZA METEO PER DOMENICA 28 APRILE

Italia Settentrionale: cieli coperti al Nord, con possibili deboli nevicate sulle Alpi di Nord-ovest e sulle Dolomiti. Schiarite sulla laguna veneta e in pianura. Nubi sparse con schiarite sulle pianure emiliane, mentre il cielo sarà coperto con piogge moderate sulla Romagna.

Italia Centrale: attese nubi sparse con ampie schiarite sul versante tirrenico e sulla capitale. Cieli coperti con deboli piogge sulle pianure toscane e sulla dorsale nel Lazio. Piogge moderate sulla dorsale toscana. Cielo coperto sulle regioni adriatiche, con piogge deboli sulle coste e sul Gran Sasso. Piogge moderate sulle zone appenniniche.

Italia Meridionale: peggiora il tempo al Sud, con nubi sparse anche se con schiarite sui versanti tirrenici e adriatici, sulle pianure e sulla dorsale in Molise. Cielo sereno altrove. Sulle Isole maggiori sono attese nubi spare con ampie schiarite, soprattutto sulla Sicilia orientale e sulle zone interne della Sardegna.

E voi unimamme, cosa avete programmi per il ponte del 25 aprile? Tenete d’occhio le previsioni del tempo!