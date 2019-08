Meteo del primo weekend di agosto 2019: che tempo farà sull’Italia. Le previsioni.

Condizioni meteorologiche variabili in alcune parti d’Italia, ma domenica sarà bel tempo ovunque. L’anticiclone delle Azzorre che ha riportato sull’Italia tempo stabile e soleggiato, dopo il maltempo dello scorso weekend, continuerà ad insistere sul Mediterraneo e sull’Italia. Alcune infiltrazioni di aria umida di origine atlantica porteranno, tuttavia, piogge e temporali anche intensi al Nord Italia, fino alle zone centrali del versante adriatico. Si tratterà, però, di una situazione di mal tempo transitoria, perché l’anticiclone riporterà tempo stabile.

Meteo primo weekend di agosto: le previsioni

L’alta pressione portata sull’Italia dall’anticiclone delle Azzorre continua a garantire tempo stabile sull’Italia, con un clima tipicamente estivo, in particolare al Centro-Sud. Dall’Atlantico, tuttavia, sono in arrivo alcune infiltrazioni di aria umida che entreranno nel campo dell’alta pressione portando tempo instabile al Nord, soprattutto sulle Alpi, con temporali anche intensi e grandine. Le piogge arriveranno anche in pianura e fino ai versanti del medio-alto Adriatico.

I temporali al Nord sono attesi per la giornata di venerdì 2 agosto e in serata raggiungeranno anche il versante adriatico. Si prevedono fenomeni localmente intensi, con pioggia forte e grandine. I temporali potranno raggiungere anche la Liguria. In serata i temporali si intensificheranno sulle coste marchigiane.

Le condizioni meteo instabili si protrarranno fino alla giornata di sabato 3 agosto, con tempo variabile soprattutto sulle Alpi orientali e sul versante adriatico dell’Appennino centro-settentrionale, con locali rovesci o focolai di temporali nel pomeriggio. Nella giornata di domenica 4 agosto, invece, tornerà il bel tempo con il recupero dell’alta pressione che porterà condizioni meteo stabile quasi ovunque, eccetto qualche variabilità locale in montagna. Al Sud le temperature scenderanno dopo l’impennata portata dall’ultima ondata di calore.

Sabato 3 agosto al Nord il tempo sarà variabile al mattino sulle Alpi orientali e la Romagna, con piogge sparse e fenomeni in intensificazione durante la giornata. Altrove sarà bel tempo. Come anche al Centro, in particolare sul versante tirrenico, mentre su quello adriatico il tempo sarà variabile, con qualche pioggia al mattino sulle zone interne di Marche e Abruzzo, ma in miglioramento nel pomeriggio. Al Sud farà bel tempo, salvo qualche variabilità al mattino sugli Appennini molisani e al pomeriggio sulla dorsale lucana, con possibili isolati piovaschi. Le temperature saranno in calo al Sud.

Domenica 4 agosto farà bel tempo ovunque, con caldo e sole, eccetto qualche annuvolamento sparso sulle zone di montagna sugli Appennini e sulle Alpi. Si prevedono possibili locali rovesci sulle Dolomiti e sull’Appennino tosco emiliano.

Scopriamo in dettaglio le previsioni meteo del weekend sull’Italia per il weekend del 3-4 agosto

PREVISIONI METEO PER SABATO 3 AGOSTO

Italia Settentrionale: al Nord prevarrà il bel tempo, salvo qualche foschia al mattino, temporali sparsi sui settori alpini e isolati fenomeni sul Triveneto. Le temperature saranno in lieve aumento o stabili, con le massime comprese tra i 27 e i 32° C. Venti deboli settentrionali. Mar Ligure poco mosso, Mare Adriatico settentrionale mosso.

Italia Centrale: al Centro tempo stabile e soleggiato o poco nuvoloso, salvo qualche piovasco sulla costa adriatica marchigiana e abruzzese e temporali isolati sull’Appennino. Le temperature saranno in lieve calo, con le massime comprese tra i 27 e i 32°, ma più elevate in Sardegna. Venti localmente moderati settentrionali. Mar Tirreno da poco mosso a mosso. Mare Adriatico da poco mosso a mosso. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: al Sud bel tempo prevalente o poco nuvoloso, eccetto qualche variabilità al mattino sul Molise e nel pomeriggio sull’Appennino. Le temperature scenderanno, dopo la fiammata dei giorni precedenti con il caldo africano. Le massime saranno comprese tra i 27 e i 32°, ma in Sicilia potranno raggiungere fino a 38-39 gradi. Venti moderati settentrionali. Mar Tirreno meridionale mosso, Stretto di Sicilia poco mosso, Mar Ionio mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 4 AGOSTO

Italia Settentrionale: ancora bel tempo sul Nord Italia, nonostante qualche fenomeno sparso sulle Alpi orientali e l’Appennino settentrionale. Le temperature saranno stabili o in lieve rialzo, con le massime comprese tra i 27 e i 32° C.

Italia Centrale: bel tempo anche al Centro con sole ovunque, salvo qualche fenomeno in giornata sui rilievi toscani. Le temperature saliranno, con le massime comprese tra i 27 e i 33° C, invece diminuiranno in Sardegna.

Italia Meridionale: tempo stabile e soleggiato al Sud su tutte le regioni, eccetto qualche addensamento nuvoloso di passaggio sul basso Tirreno. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 28 e i 33° C.

Per ulteriori informazioni sul meteo: www.3bmeteo.com

Di seguito la mappa interattiva:



E voi unimamme, avete programmi per il primo weekend di agosto? Tenete d’occhio le previsioni del tempo!