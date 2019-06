Meteo del primo weekend d’estate: il tempo sull’Italia tra caldo e temporali. Le previsioni degli esperti.

È arrivata l’estate con il solstizio del 21 giugno e con l’estate anche il caldo bollente, con temperature elevate per la media del periodo. Il primo weekend di stagione ci riserverà tempo variabile sull’Italia, con piogge e temporali al Nord e al centro e tempo bello e caldo, salvo qualche fenomeno al Sud. Ecco la situazione meteo che ci aspetta.

Meteo del primo weekend d’estate: il tempo sull’Italia

Il caldo e il sole degli ultimi giorni lasceranno il posto a un tempo più variabile nel primo weekend d’estate, con piogge e temporali anche intensi al Nord Italia e su parte del Centro, mentre al Sud prevarrà il sole con temperature già prossime ai 40 gradi. Sarà tuttavia la prossima settimana che l’Italia sarà investita da una vera e propria ondata di caldo rovente insieme al resto d’Europa.

Nella giornata di sabato 22 giugno al Nord arriverà una bassa pressione di origine atlantica, che porterà tempo instabile, con temporali sulle Alpi che poi scenderanno fino in pianura, con il rischio di nubifragi e grandinate, soprattutto al pomeriggio. Sono previsti temporali locali anche forti su Dolomiti, Veneto, Friuli, Piemonte, Emilia orientale e Romagna, Toscana e Appennino centro-settentrionale. Il maltempo coinvolgerà in parte anche le regioni del Centro, soprattutto su Umbria e Marche, con alcuni temporali fino alle coste. Il tempo al Centro-nord migliorerà in serata, con attenuazioni dei fenomeni e schiarite. Al Sud, invece, prevarrà il bel tempo, con sole splendente e clima caldo.

Nella giornata di domenica 23 giugno, il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con l’allontanamento della bassa pressione, che si sposterà verso i Balcani. Tornerà a prevalere l’alta pressione, proveniente dal Nord Africa che porterà tempo stabile, sole e caldo, con l’inizio di un aumento sensibile delle temperature, soprattutto la prossima settimana quando è attesa un’ondata di caldo torrido. Domenica in Italia sarà prevalente il bel tempo quasi ovunque, salvo una residua nuvolosità innocua sulle regioni adriatiche, in particolare tra Romagna e costa abruzzese. Nel pomeriggio si verificherà un addensamento di nubi sulle zone alpine ed appenniniche, che potrà portare brevi focolai temporaleschi su rilievi friulani, Appennino toscano, abruzzese e molisano, in attenuazione alla sera. Le temperature massime risaliranno al Centro-Nord.

In dettaglio, le previsioni del tempo sull’Italia per il primo weekend d’estate del 22-23 giugno.

PREVISIONI METEO PER SABATO 22 GIUGNO

Italia Settentrionale: tempo fortemente instabile, molto nuvoloso, con piogge, temporali sparsi e possibilità di acquazzoni, sia sulle Alpi che sulla Pianura Padana e sulle coste. Le temperature scenderanno, con e massime, comunque nella media del periodo, comprese tra i 24 e i 28° C. Venti variabili. Mar Ligure poco mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: molto nuvoloso sugli appennini, con piogge al mattino sulla Toscana e temporali al pomeriggio sulla dorsale appenninica. Piogge di passaggio anche su Umbria e Marche. Sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna. Le temperature saranno in calo, con le massime comprese tra i 27 e i 31° C. Venti variabili. Mar Tirreno da mosso a poco mosso, Mare Adriatico calmo. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna poco mosso.

Italia Meridionale: al Sud il tempo sarà stabile e soleggiato con caldo intenso. Possibile qualche velatura di passaggio. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 31 e i 35° C, con punte fino a 38° nelle pianure interne. Venti variabili. Mar Tirreno meridionale quasi calmo, Stretto di Sicilia poco mosso, Mar Ionio quasi calmo.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 23 GIUGNO

Italia Settentrionale: tempo soleggiato al mattino e nuvoloso al pomeriggio sulle Alpi e sulle Prealpi ma senza fenomeni, salvo isolati fenomeni sui rilievi del Triveneto. Stabile e soleggiato altrove. Le temperature saliranno, con le massime comprese tra i 26° e i 30° C. Venti variabili. Mar Ligure poco mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso

Italia Centrale: bel tempo prevalente, salvo qualche annuvolamento al mattino sul versante adriatico e rovesci sparsi al pomeriggio sull’Appennino. Poco nuvoloso sulla Sardegna. Le temperature scenderanno lievemente, con le massime comprese tra i 26 e i 30° C. Venti settentrionali. Mar Tirreno mosso, Mare Adriatico da poco mosso a mosso. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: bel tempo prevalente quasi ovunque, salvo qualche nube sull’Alta Puglia al mattino e tra Sicilia e Calabria. Nel pomeriggio isolati rovesci nelle zone interne. Le temperature diminuiranno sensibilmente, con le massime comprese tra i 28 e i 33° C. Venti variabili. Mar Tirreno meridionale poco mosso, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio poco mosso.

Per ulteriori informazioni sul meteo: www.3bmeteo.com

Di seguito la mappa interattiva:



E voi unimamme, avete programmi per il primo weekend d’estate? Tenete d’occhio le previsioni del tempo!